Bloomberg: экспорт российского угля резко увеличился после ослабления ограничений ЕС

Объемы морского экспорта российского угля приблизились к рекордным значениям после того, как Евросоюз ослабил ограничения на его транспортировку. Поставки угля из РФ в октябре составили почти 16,6 млн т, что чуть меньше июньских объемов, которые были рекордными как минимум с 2017 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

10 августа ЕС запретил экспорт угля из России. В сентябре, по информации агентства, Евросоюз разрешил европейским компаниям доставку, финансирование и страхование российского угля, доставляемого из РФ в страны за пределами ЕС в качестве мер по борьбе энергетическим и продовольственным кризисом.

По словам аналитика Kpler Виктора Катоны, после начала военной операции российский уголь стали перенаправлять на азиатские рынки. В числе крупнейших импортеров в октябре — Турция (2,4 млн т) и Китай (6 млн т), передает агентство слова Катоны. При этом исследование не учитывает уголь, поставленный по железной дороге. Использование угля в мире резко возросло после начала военной операции, поскольку страны ищут более дешевую альтернативу подорожавшему природному газу, отмечают в агентстве.

Подробнее о динамике экспорта российского угля за январь—сентябрь 2022 года — в материале «Ъ» «Российский уголь пробивается на рынки».

Эрдни Кагалтынов