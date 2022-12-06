В Ростовской области дезертир открыл огонь по полицейским

Мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Новошахтинске в Ростовской области. В результате один полицейский получил ранения. Нападавшего разыскивают. Об этом «Ъ» сообщили в управлении МВД по Ростовской области. Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что нападавший был дезертиром, он стрелял из пулемета.

«Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД по Новошахтинску. Один из полицейский получил огнестрельное ранение»,— сообщили в пресс-службе.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД, происшествие произошло около 12 часов дня по мск. По информации источника ТАСС, нападавший был дезертиром. Он вел стрельбу из пулемета. Его личность пока не установлена.

Олеся Павленко, Кристина Федичкина