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Путин посмертно наградил депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества депутата Народного совета Донецкой народной республики Марии Пироговой.

Мария Пирогова

Мария Пирогова

Фото: Народный совет ДНР

Мария Пирогова

Фото: Народный совет ДНР

Мария Пирогова посещала с гуманитарными миссиями города Донбасса. Она организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети республики» и вела канал о помощи людям, пострадавшим в ходе конфликта.

Она погибла во время вчерашнего обстрела Донецка. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил смерть четырех человек в результате обстрела 6 декабря. Еще 19 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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