Путин посмертно наградил депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества депутата Народного совета Донецкой народной республики Марии Пироговой.
Мария Пирогова
Фото: Народный совет ДНР
Мария Пирогова посещала с гуманитарными миссиями города Донбасса. Она организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети республики» и вела канал о помощи людям, пострадавшим в ходе конфликта.
Она погибла во время вчерашнего обстрела Донецка. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил смерть четырех человек в результате обстрела 6 декабря. Еще 19 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».