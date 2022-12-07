Путин посмертно наградил депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества депутата Народного совета Донецкой народной республики Марии Пироговой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Пирогова

Фото: Народный совет ДНР Мария Пирогова

Фото: Народный совет ДНР

Мария Пирогова посещала с гуманитарными миссиями города Донбасса. Она организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети республики» и вела канал о помощи людям, пострадавшим в ходе конфликта.

Она погибла во время вчерашнего обстрела Донецка. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил смерть четырех человек в результате обстрела 6 декабря. Еще 19 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».