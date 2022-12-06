Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла во время обстрела Донецка

В Донецке погибла депутат народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мария Пирогова. Это произошло в результате обстрела города со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

В парламенте ДНР сообщили, что депутат в момент обстрела находилась в районе Центрального универмага. Ранее сообщалось, что этот район подвергся обстрелу из РСЗО «Град». Погибли как минимум шесть мирных жителей.

«Погибла, подтверждаем»,— сказал представитель народной милиции ДНР. Тело Марии Пироговой опознали родственники, сообщает «РИА Новости».

Мария Пирогова посещала с гуманитарными миссиями города Донбасса. Она организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети Республики» и вела канал о помощи людям, пострадавшим в ходе конфликта.

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Мария Федотова