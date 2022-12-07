«Ведомости»: МФЦ разрешат оказывать услуги по биометрии

Ко второму чтению законопроекта о ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС) подготовлены поправки, разрешающие МФЦ предоставлять услуги по биометрической идентификации (сканирование лица, голоса) и без предъявления паспорта. Об этом сообщает газета «Ведомости», в распоряжении которой есть копия поправок.

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Минкомсвязи, преемником которой является Минцифры, и Банка России. В Минцифры изданию рассказали, что законопроект не устанавливает перечень услуг, которые можно получить в МФЦ без паспорта. Для услуг, предусматривающих предоставление паспорта, граждане могут заменить проверку биометрической идентификацией с использованием ЕБС. «Человек самостоятельно и исключительно по своему желанию решает, пользоваться или нет сервисами биометрической идентификации при получении услуг»,— сообщил представитель Минцифры.

Законопроект не предполагает введения обязательной сдачи биометрии — в поправках ко второму чтению это прописано отдельным пунктом. В Минцифры отметили, что гражданин в любой момент может отозвать согласие на обработку его биометрии и потребовать ее уничтожить. Законопроектом также вводится запрет на отказ в оказании услуги, если человек не хочет проходить биометрическую идентификацию.

Источник в правительстве рассказал «Ведомостям», что поправки исключают любое упоминание геномной информации. В Минцифры подтвердили, что в доработанном законопроекте сбор и обработка геномной информации в ЕБС запрещена. Кроме того, в документе отдельно прописаны типы данных, которые нельзя хранить и обрабатывать в ЕБС. Это биометрические данные лиц, не достигших 14 лет, геномная информация и сведения, отнесенные к гостайне.

В настоящий момент сдать биометрию можно в отделении банка или МФЦ. Изначально систему планировали использовать в банковском секторе — например, для открытия банковского счета или оформления кредита.

О возможностях ЕБС читайте в материале «Ъ» «Банкиры взглянут гражданам в глаза».

Дарья Эрозбек