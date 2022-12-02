Банкиры взглянут гражданам в глаза

Участники финансового рынка просят ЦБ провести эксперимент по использованию видеозвонков для удаленного открытия счетов новым клиентам. Так банкиры хотят компенсировать отсутствие достаточного числа слепков в единой биометрической системе (ЕБС). Предполагается, что по счетам, открытым таким образом, можно будет проводить ограниченный набор операций с лимитами по суммам. По словам экспертов, в ряде стран эта технология успешно работает, однако затраты на внедрение могут составить сотни миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо (с ним ознакомился “Ъ”), в котором предложил провести «пилотирование и последующее нормативное урегулирование технологии удаленной идентификации клиентов в режиме видеоконференции». Речь идет о клиентах, которые хотят впервые получить услуги у конкретного банка. Сейчас это возможно сделать лишь при личном общении с сотрудниками банка (как в офисе, так и при выезде к клиенту) либо через единую биометрическую систему (ЕБС). В первом случае общение не всегда географически доступно. Биометрическая же идентификация, введенная в 2018 году, не получила широкого применения ввиду малого количества образцов, отмечается в письме.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, финансовые организации видят большой потенциал режима видеоконференций для «существенного повышения их доступности для граждан, особенно граждан с ограниченными возможностями здоровья». В частности, сдача биометрии проблематична для глухонемых (по данным Минздрава, около 200 тыс. человек), потому что требуется образец голоса. Речь также идет об открытии счетов лицам, работающим в отдаленных местностях, в которых сбор биометрических данных технически или организационно затруднен. В ЦБ пока не получили письмо НСФР, но обещают рассмотреть предложения «в установленном порядке».

Технология видеоидентификации уже используется в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам главы совета Ассоциации участников рынка электронных денег Виктора Достова, она несколько лет применяется в Европе для открытия полноценных банковских счетов и каких-либо рисков там не выявлено. В последнее время такие услуги стали оказывать в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане, отметил он. По данным НСФР, о желании участвовать в пилоте заявили 18 банков.

По словам Андрея Емелина, предполагается, что клиент в процессе видеоконференции будет предъявлять паспорт и СНИЛС, как и при личном визите в офис. При этом видео будет исследовано на применение программ, искажающих передаваемое изображение, типа Deepfake. При этом клиент получит возможность открывать счета с ограниченным кругом операций: с наличными до 15 тыс. руб., безналичные переводы до 100 тыс. руб. за один раз и 1 млн руб. в месяц. По словам Виктора Достова, «при этом не компрометируется контроль — на таких счетах ставится соответствующая пометка, и специфика учитывается при текущем мониторинге операций».

Однако, по мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, потенциал применения видеоидентификации не слишком значителен на фоне уже предоставляемых сервисов по идентификации клиентов, например, выездными представителями банков. Кроме того, он обращает внимание, что идентификация с помощью ЕБС предполагает доступ клиента к полному набору банковских сервисов, в то время как при видеоидентификации набор сервисов будет ограничен. Впрочем, ряд экспертов считают, что предложенные НСФР ограничения на использование счета «являются пробным шаром, чтобы сразу не пугать регулятора», а в дальнейшем набор функций такого счета можно расширить.

Тем не менее провести доработку систем при внедрении новой технологии банкам придется. Как пояснил источник “Ъ” на финансовом рынке, распознавание подделки в видеорежиме чуть сложнее, чем при личной явке клиента в офис. «Голограммы проверить можно, только ультрафиолетовые метки в паспорте нельзя считать»,— поясняет он.

Между тем, по словам гендиректора компании Digital Consulting Solutions Александра Скоморохина, в крупных банках «есть команда, занимающаяся распознаванием дипфейка и даже подлинности документов по видео, но объединение технологий, доработка и сертификация продукта может потребовать определенных инвестиций и времени». По его оценке, речь идет о 90–130 млн руб. и трех месяцах работы при условии наличия отдельных модулей программного обеспечения. Однако если потребуется распознавание средствами программного обеспечения подлинности документов, то стоимость доработки, по подсчетам Александра Скоморохина, может составить не одну сотню миллионов рублей, а срок — увеличиться до полугода.

Максим Буйлов