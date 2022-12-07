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Коммерсантъ FM
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Кулеба попросил премьера Индии содействовать урегулированию на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может содействовать урегулированию ситуации на Украине. Господин Кулеба надеется на «закулисную дипломатию». При этом министр подчеркнул, что для окончания конфликта Россия должна будет вывести войска с Украины.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В интервью индийскому телеканалу NDTV глава украинского МИДа сказал, что Индия является очень важным игроком на мировой арене. По его мнению, господин Моди «своим голосом может внести изменения» в ситуацию на Украине. Дмитрий Кулеба видел «несколько обнадеживающих сообщений» от премьер-министра Индии, который сказал, что «сейчас не время для войны».

«Надеемся, что более активная, пусть даже тихая, закулисная дипломатия будет иметь место в ближайшие недели. В любом случае стоит попытаться положить конец войне. Но нужно иметь в виду два пункта, о которых я упоминал: Путин должен передумать, и, во-вторых, он должен принять тот факт, что российская армия должна уйти из Украины»,— добавил министр.

В июне СМИ писали, что власти Украины попросили Индию стать одной из стран—гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны. 5 декабря глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар сказал, что его страна не намерена определять условия для переговоров России и Украины, но отметил, что «сейчас не эпоха войны и решением являются диалог и дипломатия». В ноябре он приезжал с визитом в Москву.

Подробности — в материале «Ъ» «Индийский гость все дороже».

Лаура Кеффер

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