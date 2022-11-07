Индийский гость все дороже

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар прибыл в Москву с официальным визитом, который стал первым посещением России высокопоставленным индийским представителем после начала военной операции на Украине. Война санкций на фоне эскалации украинского конфликта создает не только новые риски, но и новые возможности для стратегического партнерства двух стран, выходящие за рамки энергетических и торговых связей. Индия, которая уже в декабре станет председателем G20, посылает Москве активные сигналы о необходимости урегулирования на Украине и объединения усилий в строительстве многополярного мира, актуализированного разворотом России на Восток.
Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар собирается призвать Россию искать пути скорейшего установления мира на Украине. И надеется, что Москва прислушается к этой рекомендации
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
На Украину — на индийском слоне
В программе начавшегося в понедельник двухдневного визита в Москву Субраманияма Джайшанкара — переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, который также занимает пост сопредседателя двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
«Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии обсудят пути дальнейшего продвижения сотрудничества на ключевых направлениях, а также "сверят часы" по графику предстоящих контактов. Основные тематические блоки — торгово-инвестиционная и транспортно-логистическая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России»,— сообщили в понедельник в МИД РФ.
«Россия и Индия выступают за активное формирование более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства, а также исходят из недопустимости продвижения империалистического диктата на глобальной арене»,— добавили в российском дипломатическом ведомстве, назвав одной из тем переговоров ситуацию вокруг Украины.
Визит главы МИД Индии станет первой после начала специальной военной операции возможностью в ходе личных контактов обсудить состояние двустороннего стратегического партнерства.
Напомним, единственным членом индийского правительства, который до главы МИДа посетил Россию в период активной фазы противостояния на Украине, был министр здравоохранения Мансух Мандавия, в июне принявший участие в Петербургском международном экономическом форуме.
«Обсуждение охватит весь спектр двусторонних вопросов, также состоится обмен мнениями по различным региональным и международным событиям»,— подтвердил представитель МИД Индии Ариндам Багчи. По его словам, индийский министр призовет Россию искать пути скорейшего установления мира на Украине. «Наша позиция заключается в возвращении на путь диалога и дипломатии. Я уверен, министр иностранных дел ее подтвердит»,— сообщил господин Багчи.
В преддверии визита Субраманияма Джайшанкара сигнал Москве о необходимости форсировать урегулирование конфликта на Украине послал и министр обороны Индии Раджнатх Сингх. «Мы обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, а также ухудшающуюся ситуацию на Украине. Я подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта»,— написал он в Twitter по итогам телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Я указал, что ни одна сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности»,— отметил Раджнатх Сингх.
За день до начала визита Субраманияма Джайшанкара о все более настойчивом стремлении Индии стать посредником между сторонами конфликта сообщила, ссылаясь на источники в индийских правительственных кругах, газета The New York Times.
«Чиновники в правительстве Индии уже обсуждают, какую роль может сыграть страна в миротворческих усилиях»,— сообщает газета. По информации двух индийских должностных лиц, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее обсуждал с индийским премьером Нарендрой Моди возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, однако тогда эта идея осталась нереализованной в связи с отсутствием у Запада представления об условиях будущего урегулирования и сохраняющейся ставкой на военную поддержку Киева.
Индия, до последнего времени не проявлявшая заметной активности в посредничестве между Москвой и Киевом, получит новые рычаги для кризисной дипломатии в связи со своим будущим председательством в G20, которое перейдет к ней от Индонезии в декабре этого года, после саммита «двадцатки», намеченного на 15–16 ноября на Бали.
Накануне визита главы МИД Индии в Москву Дели продемонстрировал решимость дистанцироваться от западной линии в украинском конфликте, проголосовав в пятницу в Третьем комитете Генассамблеи ООН за российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Страны Запада и Украина выступили против, аргументировав это тем, что Россия якобы использует борьбу с неонацизмом в пропагандистских целях в ходе военной операции на Украине.
Кризис как новый шанс
Отказ Индии присоединиться к западной войне санкций и выгодные предложения Москвы, продающей Дели нефть с большой скидкой и открывающей зеленую улицу индийскому бизнесу, создали парадоксальную ситуацию: попытки изоляции российской экономики создают в торгово-экономических отношениях двух стран новые окна возможностей и точки роста.
Двигателем деловых связей остается энергетическое сотрудничество. В минувшее воскресенье газета Times of India сообщила, что по итогам октября Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, потеснив с первого места Ирак. На долю российской нефти пришлось 22% индийского импорта (у Ирака — 20,5%, у Саудовской Аравии — 16%). «Поставки российских нефти и газа в Индию являются одним из важнейших направлений сотрудничества в сфере энергетики. У нас есть общая задача. Она заключается в том, чтобы это взаимодействие было выгодным для обоих государств. Действия на данном направлении выверяются, согласовываются по линии профильных ведомств», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне визита главы МИД Индии в Москву российскую столицу посетил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги, который сделал ряд громких заявлений на полях экспортного форума «Сделано в России». «Сотрудничество точно вырастет, потому что российский рынок открылся для индийских компаний. Многие компании пытались зайти на российский рынок раньше, но у них не получалось занять место европейских производителей»,— заявил «РИА Новости» Манприт Сингх Наги, также указав на то, что индийский бизнес ранее приобрел опыт обхода санкций, работая с Ираном. По его словам, выходить на российский рынок и наращивать объемы поставок рассчитывают производители обуви, одежды, продуктов питания и товаров повседневного спроса.
Кроме того, по словам главы Индийской палаты международного бизнеса, Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов между двумя странами.
Пока регулярное авиасообщение между Россией и Индией ограничено рейсами между Москвой и Дели, кроме того, со 2 ноября «Аэрофлот» начал выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа. «Нужны рейсы во Владивосток, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург. Также нужно развивать сообщение с другими городами Индии. Оба правительства сейчас обсуждают этот момент, это очень важно из-за затрудненного авиасообщения России с другими странами»,— заверил Манприт Сингх Наги.