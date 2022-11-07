Индийский гость все дороже

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар прибыл в Москву с официальным визитом, который стал первым посещением России высокопоставленным индийским представителем после начала военной операции на Украине. Война санкций на фоне эскалации украинского конфликта создает не только новые риски, но и новые возможности для стратегического партнерства двух стран, выходящие за рамки энергетических и торговых связей. Индия, которая уже в декабре станет председателем G20, посылает Москве активные сигналы о необходимости урегулирования на Украине и объединения усилий в строительстве многополярного мира, актуализированного разворотом России на Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар собирается призвать Россию искать пути скорейшего установления мира на Украине. И надеется, что Москва прислушается к этой рекомендации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар собирается призвать Россию искать пути скорейшего установления мира на Украине. И надеется, что Москва прислушается к этой рекомендации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На Украину — на индийском слоне

В программе начавшегося в понедельник двухдневного визита в Москву Субраманияма Джайшанкара — переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, который также занимает пост сопредседателя двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии обсудят пути дальнейшего продвижения сотрудничества на ключевых направлениях, а также "сверят часы" по графику предстоящих контактов. Основные тематические блоки — торгово-инвестиционная и транспортно-логистическая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России»,— сообщили в понедельник в МИД РФ.

«Россия и Индия выступают за активное формирование более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства, а также исходят из недопустимости продвижения империалистического диктата на глобальной арене»,— добавили в российском дипломатическом ведомстве, назвав одной из тем переговоров ситуацию вокруг Украины.

Визит главы МИД Индии станет первой после начала специальной военной операции возможностью в ходе личных контактов обсудить состояние двустороннего стратегического партнерства.

Напомним, единственным членом индийского правительства, который до главы МИДа посетил Россию в период активной фазы противостояния на Украине, был министр здравоохранения Мансух Мандавия, в июне принявший участие в Петербургском международном экономическом форуме.

«Обсуждение охватит весь спектр двусторонних вопросов, также состоится обмен мнениями по различным региональным и международным событиям»,— подтвердил представитель МИД Индии Ариндам Багчи. По его словам, индийский министр призовет Россию искать пути скорейшего установления мира на Украине. «Наша позиция заключается в возвращении на путь диалога и дипломатии. Я уверен, министр иностранных дел ее подтвердит»,— сообщил господин Багчи.

В преддверии визита Субраманияма Джайшанкара сигнал Москве о необходимости форсировать урегулирование конфликта на Украине послал и министр обороны Индии Раджнатх Сингх. «Мы обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, а также ухудшающуюся ситуацию на Украине. Я подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта»,— написал он в Twitter по итогам телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Я указал, что ни одна сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности»,— отметил Раджнатх Сингх.

За день до начала визита Субраманияма Джайшанкара о все более настойчивом стремлении Индии стать посредником между сторонами конфликта сообщила, ссылаясь на источники в индийских правительственных кругах, газета The New York Times.

«Чиновники в правительстве Индии уже обсуждают, какую роль может сыграть страна в миротворческих усилиях»,— сообщает газета. По информации двух индийских должностных лиц, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее обсуждал с индийским премьером Нарендрой Моди возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, однако тогда эта идея осталась нереализованной в связи с отсутствием у Запада представления об условиях будущего урегулирования и сохраняющейся ставкой на военную поддержку Киева.

Индия, до последнего времени не проявлявшая заметной активности в посредничестве между Москвой и Киевом, получит новые рычаги для кризисной дипломатии в связи со своим будущим председательством в G20, которое перейдет к ней от Индонезии в декабре этого года, после саммита «двадцатки», намеченного на 15–16 ноября на Бали.

Накануне визита главы МИД Индии в Москву Дели продемонстрировал решимость дистанцироваться от западной линии в украинском конфликте, проголосовав в пятницу в Третьем комитете Генассамблеи ООН за российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Страны Запада и Украина выступили против, аргументировав это тем, что Россия якобы использует борьбу с неонацизмом в пропагандистских целях в ходе военной операции на Украине.

Кризис как новый шанс

Отказ Индии присоединиться к западной войне санкций и выгодные предложения Москвы, продающей Дели нефть с большой скидкой и открывающей зеленую улицу индийскому бизнесу, создали парадоксальную ситуацию: попытки изоляции российской экономики создают в торгово-экономических отношениях двух стран новые окна возможностей и точки роста.

Двигателем деловых связей остается энергетическое сотрудничество. В минувшее воскресенье газета Times of India сообщила, что по итогам октября Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, потеснив с первого места Ирак. На долю российской нефти пришлось 22% индийского импорта (у Ирака — 20,5%, у Саудовской Аравии — 16%). «Поставки российских нефти и газа в Индию являются одним из важнейших направлений сотрудничества в сфере энергетики. У нас есть общая задача. Она заключается в том, чтобы это взаимодействие было выгодным для обоих государств. Действия на данном направлении выверяются, согласовываются по линии профильных ведомств», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне визита главы МИД Индии в Москву российскую столицу посетил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги, который сделал ряд громких заявлений на полях экспортного форума «Сделано в России». «Сотрудничество точно вырастет, потому что российский рынок открылся для индийских компаний. Многие компании пытались зайти на российский рынок раньше, но у них не получалось занять место европейских производителей»,— заявил «РИА Новости» Манприт Сингх Наги, также указав на то, что индийский бизнес ранее приобрел опыт обхода санкций, работая с Ираном. По его словам, выходить на российский рынок и наращивать объемы поставок рассчитывают производители обуви, одежды, продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Кроме того, по словам главы Индийской палаты международного бизнеса, Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов между двумя странами.

Пока регулярное авиасообщение между Россией и Индией ограничено рейсами между Москвой и Дели, кроме того, со 2 ноября «Аэрофлот» начал выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа. «Нужны рейсы во Владивосток, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург. Также нужно развивать сообщение с другими городами Индии. Оба правительства сейчас обсуждают этот момент, это очень важно из-за затрудненного авиасообщения России с другими странами»,— заверил Манприт Сингх Наги.

Сергей Строкань