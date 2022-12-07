WSJ: земли трех крупных фермерских хозяйств Украины перешли компании экс-главы Минсельхоза России

После начала российской военной операции на Украине три крупнейших украинских сельскохозяйственных предприятия потеряли крупные участки земли. Во всех трех случаях, как утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ), земля оказалась в руках «Агрокомплекса» — семейной компании бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева.

Главы украинских сельхозкомпаний говорят, что «Агрокомплекс» получил права примерно на 400 тыс. акров земли. Исполнительный директор HarvEast Holding Дмитрий Скорняков заявил, что земля, принадлежащая его фирме, была разбита на три части, а 100 тыс. акров, находящихся в собственности или аренде в Донецкой области, были переданы «Агрокомплексу».

Еще одна украинская сельскохозяйственная компания ООО «Нибулон» потеряла 50 тыс. акров земли, рассказал ее исполнительный директор Андрей Вадатурский. По его словам, «Агрокомплекс» теперь обрабатывает эту землю. Третья украинская компания, Agroton Public Ltd., обвинила «Агрокомплекс» в присвоении 250 тыс. акров на Луганщине.

The Wall Street Journal отмечает, что связаться с господином Ткачевым изданию не удалось. Он занимал пост главы Минсельхоза РФ в 2015–2018 годах. Компания «Агрокомплекс» была основана в 1993 году отцом Александра Ткачева Николаем Ткачевым. Ее активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Адыгее, Ростовской области и Республике Марий Эл.

Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России после сентябрьских референдумов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил в октябре, что активы в новых регионах могут быть переданы под юрисдикцию России.

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Дарья Эрозбек