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Коммерсантъ FM
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Демократы получили большинство в американском Сенате

Во втором туре выборов в Сенат США в Джорджии победил действующий обладатель мандата демократ Рафаэль Уорнок. По итогам обработки 98% бюллетеней он набрал 51,3% голосов, его соперник республиканец Гершель Уокер — 48,7%, сообщает Politico.

Рафаэль Уорнок

Рафаэль Уорнок

Фото: Carlos Barria, Reuters

Рафаэль Уорнок

Фото: Carlos Barria, Reuters

Благодаря победе господина Уорнока демократы получают 51 место в Сенате из 100. Промежуточные выборы в США стартовали 8 ноября. Республиканцы смогли получить контроль над Палатой представителей, забрав 222 мандата против 213 у демократов. Это позволит им в ближайшие два года участвовать в формировании повестки в стране.

Подробности — в материале «Ъ» «Джорджия подает голос».

Лаура Кеффер

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