Джорджия подает голос

В Джорджии 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат США. За единственное оставшееся вакантным после ноябрьских выборов место поборются действующий обладатель мандата демократ Рафаэль Уорнок и бывший футболист республиканец Гершель Уокер. И хотя Демократическая партия уже сохранила контроль над Сенатом, исход противостояния имеет принципиальное значение. В случае победы господина Уорнока демократы получат реальное большинство в Сенате, освободив вице-президента Камалу Харрис от необходимости постоянно пользоваться правом решающего голоса. Поражение же республиканца станет очередным свидетельством того, что поддержка экс-президента Дональда Трампа решает далеко не все.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Уорнок

Фото: Alyssa Pointer, Reuters Рафаэль Уорнок

Фото: Alyssa Pointer, Reuters

Промежуточные выборы в США подошли к финалу. Состоявшееся 8 ноября голосование зафиксировало новый расклад сил в Конгрессе. Республиканцы, выступившие хуже ожиданий, смогли отвоевать контроль над Палатой представителей и получить 222 мандата против 213 у демократов. Это позволит им в ближайшие два года участвовать в формировании повестки и инициировать расследования против отдельных представителей действующей администрации президента Джо Байдена. Сенат же остался под властью демократов, что уже стало большой победой для нынешнего руководства страны. Однако итоговый расклад в верхней палате по-прежнему неясен.

Месяц назад, когда стало понятно, что выборы в Джорджии уйдут на второй круг, но результаты остальных гонок еще не были подсчитаны, многие предрекали голосованию 6 декабря в этом штате решающее значение.

Однако повторения ситуации 2021 года, когда именно там определялась судьба контроля над Сенатом, не случилось. Демократы, победив в Пенсильвании, отняли у республиканцев принадлежавший им ранее мандат и заранее решили проблему наличия у партии минимум 50 кресел. Тем не менее судьба места в Сенате от Джорджии даже при таких вводных имеет важнейшее значение для обеих политических сил.

За место сражаются действующий сенатор, 53-летний баптистский пастор Рафаэль Уорнок и бывший футболист, 60-летний республиканец Гершель Уокер. В 2021 году господин Уорнок стал первым в истории темнокожим сенатором США от Джорджии, а также первым демократом за последние 20 лет, завоевавшим мандат сенатора от этого штата. Согласно опросам, Рафаэля Уорнока поддерживают 50–52% избирателей, Гершеля Уокера — 47–49%.

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Фото: Alyssa Pointer, Reuters Гершель Уокер

Фото: Alyssa Pointer, Reuters

Как отмечает издание The Hill, 51-й голос в Сенате даст демократам возможность для более комфортной работы на ближайшие два года, нежели это было во время разделенной 50 на 50 верхней палаты, когда для принятия важных для администрации решений приходилось привлекать вице-президента Камалу Харрис — по совместительству председателя Сената с правом решающего голоса.

С 20 января 2021 года — после инаугурации — госпоже Харрис 26 раз приходилось исполнять свою роль, чтобы нужный Белому дому документ был в итоге принят.

Столько раз пользоваться правом решающего голоса за один срок не был вынужден ни один вице-президент до нее. С учетом предстоящих в 2024 году президентских выборов чуть больше свободного времени Камале Харрис не помешает: она сможет спокойнее разъезжать по стране, рассказывая об успехах администрации Джо Байдена, и не быть постоянно привязанной к Вашингтону, где без нее не могут принять ни один законопроект.

Кроме того, если победит господин Уорнок, лидеру демократического большинства Чаку Шумеру не придется заключать соглашение с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом о разделе власти между партиями, как это произошло бы при равенстве 50 на 50. Несколько стихнет и другая головная боль господина Шумера — особое мнение сенатора-демократа Джо Мэнчина, с которым по ряду вопросов приходилось вести переговоры, порой не менее напряженные, чем с республиканцами. Одна история с «Законом о снижении инфляции» стоила администрации длительных торгов с господином Мэнчином и закончилась тем, что в денежном выражении документ стараниями строптивого коллеги похудел в несколько раз.

«Это как день и ночь. Возможность потерять кого-то (чей-то голос.— “Ъ”) в сто раз лучше, чем не иметь такой возможности»,— заявил The Hill сенатор-демократ от Виргинии Тим Кейн. Причем потерять голос можно не только из-за особой позиции кого-то из коллег. Например, за последние два года демократы сталкивались с ситуацией, когда не могли принять то или иное решение только потому, что кто-то из них заболевал и не мог прийти на заседание. «Это и дополнительное место в комитетах. Это улучшает ход событий. Например, в таких комитетах, как судебный, это будет иметь большое значение»,— пояснил сенатор-демократ из Монтаны Джон Тестер.

С другой стороны, поражение Рафаэля Уорнока стало бы хорошим заделом для республиканцев на 2024 год.

Тогда вновь будет переизбираться треть Сената, однако из 33 мест, которые окажутся в розыгрыше, 23 занимают демократы, что автоматически ставит их в положение защищающихся. Заранее отдавать республиканцам дополнительное преимущество — не самая верная стратегия.

Между тем победа Гершеля Уокера могла бы оказаться поистине живительной силой для кампании экс-президента Дональда Трампа.

Господин Уокер — фактически последний шанс для бывшего главы Белого дома показать своим недоброжелателям, что и его ставленники умеют побеждать в нужный момент. Другое дело, что сделать это ему будет непросто. Как показали прошедшие выборы, слишком одиозные представители республиканцев не снискали популярности у электората. Если же бывший футболист проиграет, то у оппонентов Дональда Трампа, который на днях, кстати, вновь вернулся к любимой забаве — отрицать победу в 2020 году Джо Байдена, появится лишний аргумент против экс-президента, вновь мечтающего похозяйничать в Овальном кабинете.

Алексей Забродин