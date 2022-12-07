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Коммерсантъ FM
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Telegram разрешил заводить аккаунты на анонимные номера на базе блокчейна

Пользователи Telegram смогут регистрировать аккаунты на виртуальные номера телефонов, которые можно купить на площадке Fragment. Такие номера с кодом +888 продаются в виде NFT-товаров. Номера анонимные, поэтому установить их владельца практически невозможно.

«Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment»,— говорится на сайте Telegram.

На платформе Fragment можно купить как случайный номер, так и номер с красивыми цифрами. Сейчас площадка предлагает купить номер +888 8 888 за $10 тыс. Виртуальные номера можно использовать только для Telegram. Можно заменить этим номером тот, на который изначально регистрировался пользователь.

В конце октября на площадке Fragment была запущена продажа имен для Telegram. В конце ноября основатель Telegram Павел Дуров говорил, что на Fragment было продано имен на сумму $50 млн.

Анастасия Ларина

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