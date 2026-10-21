«Народный кредит» растащили свои

АСВ потратило на выплаты вкладчикам банка 15,2 млрд руб., и в 2015 году Центробанк обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам. После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, где находился один из филиалов банка, было возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка.