«Народный кредит» растащили свои
Вынесен приговор сбежавшему за границу банкиру Игорю Стребкову
Как стало известно “Ъ”, в Москве суд в заочном режиме приговорил к семи годам лишения свободы бывшего первого заместителя предправления обанкротившегося банка «Народный кредит» Игоря Стребкова. Вместе с осужденными ранее соучастниками находящийся в международном розыске фигурант признан виновным в хищении из кредитного учреждения почти 6,7 млрд руб.
21 октября Тверской райсуд Москвы огласил приговор бывшему первому заместителю предправления банка «Народный кредит» Игорю Стребкову. Находящийся в международном розыске экс-финансист признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к семи годам колонии общего режима. Гособвинитель просил назначить подсудимому на два года больше. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с осужденного нанесенного ущерба в размере почти 6,7 млрд руб. Процесс по делу о махинациях в банке «Народный кредит» растянулся на два с лишним года, а судье Ольге Семиной пришлось провести почти четыре десятка заседаний.
Как уже рассказывал “Ъ”, банк «Народный кредит», имевший множество отделений и филиалов и обслуживавший целый ряд предприятий ЖКХ, лишился лицензии в октябре 2014 года.
Крах этого финансового учреждения вызвал большой общественный резонанс.
АСВ потратило на выплаты вкладчикам банка 15,2 млрд руб., и в 2015 году Центробанк обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам. После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, где находился один из филиалов банка, было возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка.
Его фигурантами тогда стали бывший заместитель министра энергетики России, экс-президент АО «Евразийский» и совладелец «Народного кредита» Станислав Светлицкий, бывший заместитель директора АО «Евразийский» Дмитрий Пузанов, председатель правления «Народного кредита» Ирина Переверзева, ее заместитель, начальник службы безопасности Николай Молотилкин, и сотрудница кредитного комитета Майя Нюшкова.
Летом 2016 года несколько человек, в том числе Станислав Светлицкий, были задержаны, а еще несколько пошедших на сотрудничество со следствием остались на свободе под подпиской о невыезде. Все они обвинялись в выдаче банком в 2013–2014 годах заведомо невозвратных кредитов почти на 6,7 млрд руб. 30 компаниям, подконтрольным через доверенных лиц обвиняемому Светлицкому.
В октябре 2020 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал последнего и его сообщников виновными в особо крупном мошенничестве и назначил наказание от двух до двенадцати лет лишения свободы.
Единственным, кого тогда правоохранителям не удалось задержать и привлечь к уголовной ответственности, оказался подавшийся в бега Игорь Стребков.
29 августа 2016 года обвинение в мошенничестве ему предъявили заочно и в тот же день он был объявлен в федеральный розыск, а в январе 2018 года в международный. Дело в отношении экс-банкира выделили в отдельное производство, и до суда оно дошло только в 2024 году.