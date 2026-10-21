Якутия возглавила региональный рейтинг риска бездомности

В конце рейтинга — республики Северного Кавказа. Чечня заняла последнее, 85-е место с индексом 1,06, Кабардино-Балкария — 84-е, Дагестан — 83-е. По словам социолога Расула Абдулхаликова, открытой уличной бездомности там почти нет благодаря плотной сети взаимопомощи — родственников, соседей и религиозных общин, хотя скрытые формы сохраняются. Москва и Петербург оказались в середине списка — на 43-м и 41-м местах. Низкая бедность и безработица там компенсируются высоким неравенством доходов и дорогим жильем. Семь из 85 регионов не имеют ни одного приюта для бездомных. В 20 регионах нет государственных приютов.