Якутия возглавила региональный рейтинг риска бездомности
Проект «Если быть точным» совместно с благотворительной организацией «Ночлежка» рассчитал для регионов России индекс риска бездомности на основе 15 показателей — от уровня бедности и безработицы до аварийного жилья, долгов и смертности. Первое место в рейтинге заняла Якутия с индексом 8,94 из 10, следом идут Тува (8,78) и Чукотка (8,44). Из 20 регионов с самыми высокими значениями 17 находятся в Сибири и на Дальнем Востоке.
Согласно исследованию, в Якутии самая высокая в стране доля городского населения, живущего в аварийном жилье, а зимой столбик термометра там опускается в среднем до –39 °C, из-за чего жизнь на улице особенно опасна. Авторы отмечают, что люди там нередко теряют крышу над головой, даже формально сохраняя жилье: в одиночку не справляются с заготовкой дров, угля и льда для питьевой воды.
Тува занимает первое место в стране по просроченной задолженности по кредитам и второе — по доле населения с доходами ниже 1,5 границы бедности. На Чукотке зафиксирована самая высокая в России алкогольная смертность — 158,5 случая на 100 тыс. населения, примерно впятеро выше медианы по регионам, а также высокая миграционная текучесть, из-за которой у многих жителей нет устойчивых социальных связей.
В конце рейтинга — республики Северного Кавказа. Чечня заняла последнее, 85-е место с индексом 1,06, Кабардино-Балкария — 84-е, Дагестан — 83-е. По словам социолога Расула Абдулхаликова, открытой уличной бездомности там почти нет благодаря плотной сети взаимопомощи — родственников, соседей и религиозных общин, хотя скрытые формы сохраняются. Москва и Петербург оказались в середине списка — на 43-м и 41-м местах. Низкая бедность и безработица там компенсируются высоким неравенством доходов и дорогим жильем. Семь из 85 регионов не имеют ни одного приюта для бездомных. В 20 регионах нет государственных приютов.