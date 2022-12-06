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Коммерсантъ FM
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В сетях натянули линии

Банки объединяют кредитки и POS

Почта-банк решил объединить в торговых сетях кредитки и POS-кредиты, запустив продукт, больше используемый у корпоративных заемщиков,— кредитную линию, привязанную к конкретной торговой сети. Гибкости меньше, чем в кредитке, но и ставка ниже, поэтому у продукта может быть будущее, уверены эксперты, оговариваясь, что потребителю в нюансах разобраться будет непросто.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О запуске нового в сегменте POS-кредитования (ссуды на покупку товаров в торговых сетях) продукта — возобновляемой кредитной линии, которая сочетает в себе характеристики POS-кредита и кредитной карты, сообщили “Ъ” в Почта-банке. Особенностью линии является привязка к конкретной торговой сети (первым партнером банка стал «Связной») без ограничения представленных в ней товаров. Выглядит продукт так: покупатель выбирает товар в торговой точке и подает заявку на кредит, банк одобряет заявку и предоставляет лимит до 20% выше стоимости товара. Кредитная линия одобряется на один год, при этом каждый внесенный платеж восстанавливает ранее одобренный лимит, и доступные средства можно снова использовать. Платежи по всем покупкам в рамках единого лимита суммируются. Если товар приобретается в конце срока линии, то она продляется автоматически на срок кредита без прохождения скоринга. Но, как и по кредитке, при нарушении платежной дисциплины (просрочка, отсутствие платежей) лимит линии будет обнулен.

По мнению партнеров проекта, в перспективе двух-трех лет технология может занять существенную долю в POS-кредитовании. По данным FR Group, на 1 декабря совокупный объем POS-кредитов составлял 267 млрд руб. «Мы уверены… в ближайшие годы доля кредитных линий существенно вырастет, и этот продукт займет наибольший вес в портфеле целевых товарных кредитов Почта-банка»,— отметил вице-президент банка Андрей Павлов. Он обращает внимание, что проценты по POS-кредитам ниже, чем по кредиткам,— 18–20% против 25–35% годовых, а среди преимуществ для ритейлеров — рост продаж и среднего чека, отсутствие эквайринговых расходов, широкие маркетинговые возможности для удержания и повышения лояльности клиента. «Мы считаем, что технология кредитной линии довольно быстро станет сильным драйвером POS-сегмента»,— согласен вице-президент по финансовым услугам «Связного» Максим Следков.

Конкуренты рассматривают для себя возможность применения опыта Почта-банка. «Мы считаем подобный продукт перспективным,— говорит руководитель центра потребительского кредитования Росбанка Игорь Дмитриев.— Из возможных ограничений можно назвать сдержанную готовность клиентов к использованию подобных гибких и сложных механик». По словам старшего вице-президента «Ренессанс Кредита» Андраника Захаряна, у крупных ритейл-игроков есть значительный поток клиентов, в которых и заинтересован банк и которых он стремится привлечь. «Но разные процентные ставки на разный товар могут запутать клиента и усложнить планирование личного бюджета»,— добавляет он. Директор по развитию партнерского бизнеса ХКФ-банка Ирина Жимерина указала, что банк предлагает своим клиентам возобновляемые кредитные линии. Впрочем, это встроенный в систему маркетплейсов инструмент, который доступен лишь онлайн. Из партнеров в банке назвали лишь «Озон», cставки по ссудам данного сервиса не раскрыли и в офлайн-магазинах.

Эксперты припоминают, что попытки делать возобновляемые кредитные линии для граждан были. «На фоне очевидной ограниченности развития сегмента традиционного POS-кредитования еще восемь лет назад банки начали проектировать так называемые картопосы, то есть гибрид кредитной карты и POS-кредита,— говорит лавный аналитик ООО "Регблок" Анна Авакимян.— Но "картопосам" не суждено было заполонить рынок, поскольку появились карты рассрочки ("Халва", "Совесть") и кредитные карты с большим льготным периодом и щедрыми программами лояльности». Однако сейчас рынок нуждается в новых банковских продуктах — тема экспресс-кредитов под конкретные цели актуальна как никогда, уверен гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. Независимый эксперт Андрей Бархота указывает, что у Почта-банка отсутствует развитый корпоративный канал продаж (большая база зарплатных клиентов), поэтому он вынужден идти на разработку гибридных партнерских продуктов. О результатах запуска программы говорить пока рано, заключает он.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская

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