СПБ Биржа вошла в НАУФОР как оператор ЦФА

Членство в НАУФОР позволит СПБ Бирже участвовать в работе профильных советов, комитетов и рабочих групп. Биржа сможет разрабатывать предложения по совершенствованию регулирования ЦФА, участвовать в формировании отраслевых стандартов и обсуждать развитие рыночной инфраструктуры.