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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

СПБ Биржа вошла в НАУФОР как оператор ЦФА

Совет директоров НАУФОР на заседании 20 октября принял СПБ Биржу в члены ассоциации по виду деятельности «оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) — это крупнейшая российская саморегулируемая организация на финансовом рынке. Она объединяет брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, инвестиционных советников и операторов информационных систем.

Членство в НАУФОР позволит СПБ Бирже участвовать в работе профильных советов, комитетов и рабочих групп. Биржа сможет разрабатывать предложения по совершенствованию регулирования ЦФА, участвовать в формировании отраслевых стандартов и обсуждать развитие рыночной инфраструктуры.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции