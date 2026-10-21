СПБ Биржа вошла в НАУФОР как оператор ЦФА
Совет директоров НАУФОР на заседании 20 октября принял СПБ Биржу в члены ассоциации по виду деятельности «оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».
НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) — это крупнейшая российская саморегулируемая организация на финансовом рынке. Она объединяет брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, инвестиционных советников и операторов информационных систем.
Членство в НАУФОР позволит СПБ Бирже участвовать в работе профильных советов, комитетов и рабочих групп. Биржа сможет разрабатывать предложения по совершенствованию регулирования ЦФА, участвовать в формировании отраслевых стандартов и обсуждать развитие рыночной инфраструктуры.