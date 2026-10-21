eBay сократит 9% рабочей силы
Генеральный директор интернет-компании eBay Джейми Янноне сообщил сотрудникам о предстоящем сокращении 9% штата, что составляет около 1,1 тыс. человек. Об этом сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался циркуляр господина Янноне. Топ-менеджер отмечает, что «шаг предпринят в рамках оптимизации операционной деятельности и перенаправления ресурсов в наиболее быстрорастущие направления бизнеса». Позже представитель eBay подтвердил Reuters информацию о предстоящих сокращениях.
Это не первое сокращение рабочей силы eBay в этом году. В феврале компания уволила около 6% своего персонала, или 800 сотрудников.
В рамках антикризисной реструктуризации компания eBay, один из пионеров интернет-торговли, решила сделать ставку на продажу товаров класса люкс, коллекционных предметов и восстановленной продукции, прошедших процедуру подтверждения подлинности. Благодаря этому акции eBay с начала года выросли почти на 40%, значительно опередив индекс S&P 500, который прибавил около 12%.