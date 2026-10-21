eBay сократит 9% рабочей силы

В рамках антикризисной реструктуризации компания eBay, один из пионеров интернет-торговли, решила сделать ставку на продажу товаров класса люкс, коллекционных предметов и восстановленной продукции, прошедших процедуру подтверждения подлинности. Благодаря этому акции eBay с начала года выросли почти на 40%, значительно опередив индекс S&P 500, который прибавил около 12%.