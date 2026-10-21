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Мир

Путин встретился с премьером Госсовета Китая

Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Российский президент заявил о намерении расширять сотрудничество двух стран и упомянул предстоящую встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Ли Цян и Владимир Путин

Ли Цян и Владимир Путин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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По словам Владимира Путина, отношения России и Китая не зависят от международной конъюнктуры и «не направлены против кого бы то ни было». Отдельно он упомянул сотрудничество двух стран в области сельскохозяйственной продукции. За восемь месяцев 2026 года ее оборот вырос на 34%, уточнил господин Путин.
«Хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину. В этом году мы с ним встречались уже трижды, и, как договаривались, есть возможность увидеться еще и на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года»,— сказал президент России.
С российской стороны во встрече участвуют вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, посол РФ в КНР Игорь Моргулов, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, министр экономического развития Максим Решетников и другие.
Последний раз Ли Цян встречался с Владимиром Путиным в мае во время официального визита президента России в Китай.
Новости Китая — отношения с Россией
Санкт-Петербург
Китай
Владимир Путин