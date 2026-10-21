Путин встретился с премьером Госсовета Китая

По словам Владимира Путина, отношения России и Китая не зависят от международной конъюнктуры и «не направлены против кого бы то ни было». Отдельно он упомянул сотрудничество двух стран в области сельскохозяйственной продукции. За восемь месяцев 2026 года ее оборот вырос на 34%, уточнил господин Путин.