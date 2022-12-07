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Коммерсантъ FM
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Рост ставок сильнее влияет на цены на недорогое жилье

Мониторинг мировой экономики

Увеличение ставок центральными банками и возросшая неопределенность в мировой экономике повысили стоимость капитала и оказали давление на выросшие за последние годы цены на активы, включая недвижимость, отмечают в своем исследовании экономисты Международного валютного фонда (МВФ) Серхан Чевик и Садна Наик. В работе были рассмотрены рынки России, Турции, Чехии, Польши, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Словакии и Словении, учитываются индексы реальных цен Банка международных расчетов за 1998–2022 годы.

Авторы исследования фиксируют, что в первой половине этого года в большинстве названных стран цены на недвижимость держались на достаточно высоких уровнях. Сейчас же отмечается их снижение — новые монетарные шоки и замедление роста доходов населения могут привести к новой существенной ценовой коррекции, полагают авторы исследования.

Они отмечают, что самым важным фактором, определяющим рост цен на недвижимость, является увеличение доходов населения. Причем этот эффект сильнее выражен в более дорогих сегментах рынка: при медианном росте ВВП на 2,6% увеличение цен на жилье составило 2,7%, средний уровень ставок при этом был равен 5%, а реальный рост доходов — 4,8%. После финансового кризиса 2008 года рост ВВП стал оказывать менее выраженный эффект на цены по сравнению с изменением ставок (это может быть следствием увеличения объема ипотеки на рынках развивающихся стран). В работе отмечается, что повышение ставок сильнее влияет на недорогое жилье и эффект будет тем более выраженным, чем выше доля ипотечного кредитования и долговая нагрузка домохозяйств. В случае с долгосрочными ставками эффект будет негативным как в дорогом, так и в недорогом сегментах рынка.

Повышение уровня безработицы незначительно влияет на рынок недвижимости, рост населения же ведет к повышению цен в первую очередь на недорогое жилье, указывают авторы. Инфляция также оказывает негативный, но статистически незначительный эффект. В свою очередь, резкое изменение цен на жилье может оказывать негативный эффект на экономическую активность и финансовую стабильность, поэтому для коррекции проседания на рынке в МВФ предлагают смягчать требования к банкам, а также варьировать условия налогообложения.

Татьяна Едовина

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