Досрочно уже не нужно

В связи с полной невостребованностью программы льготных кредитов для досрочного ввода строящихся по госконтрактам объектов Минстрой предлагает ее кардинально изменить. Так, ведомство планирует убрать верхний порог ставки по таким кредитам. При этом механизм субсидирования недополученных банками доходов остается — таким образом кредиторам будет дана возможность самостоятельно определять «степень льготности» займов. Одновременно планируется расширить целевое использование кредитов и выдавать их подрядчикам уже вне зависимости от готовности ускорить ввод объектов, то есть в целом на исполнение госконтракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минстрой предлагает пересмотреть программу льготных кредитов под 3% годовых, предоставляемых для досрочного завершения объектов капстроительства по государственным контрактам. Эта программа была запущена в 2021 году, когда рыночные ставки для застройщиков составляли 11–12%. Рассчитывать на льготные кредиты могли подрядчики, которые были готовы достроить объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры по госконтрактам минимум на полгода раньше, чем это предусмотрено контрактом (см. “Ъ” от 12 января 2021 года). Изначально программа была рассчитана на год, затем она была продлена и расширена на все объекты капитального строительства в рамках госконтрактов. Предполагалось, что такую господдержку смогут получить около ста проектов общей стоимостью более 120 млрд руб.

Однако, как отмечает Минстрой в пояснительной записке к подготовленному им проекту постановления правительства, механизм оказался невостребованным: в 2021 году было освоено менее 1 млн руб. из выделенных на эти цели 608 млн руб., в этом году кассовое исполнение, по данным на 31 августа, было равно нулю. В Минстрое это объясняют тем, что в текущих макроэкономических условиях подрядчики не готовы брать на себя обязательства по досрочному вводу объектов, как и дополнительную финансовую нагрузку по уплате процентов за пользование заемными средствами даже по льготной ставке не более 3% годовых. Отметим, снизить привлекательность программы мог и механизм изменения цены госконтрактов в пределах 30%. Он предусматривает возможность продления срока реализации контракта — эта опция представляется подрядчикам более выгодной в силу возможности отчасти компенсировать рост цен на стройматериалы.

Согласно проекту постановления, льготная ставка в 3% по кредитам «на достройку» отменяется — новая при этом не устанавливается. Однако сам механизм субсидирования недополученных банками доходов из-за выдачи займов по ставке ниже рыночной сохраняется. Это означает, что размер ставки должен устанавливаться по усмотрению банка — сообразно компенсации из бюджета. То есть ставка по-прежнему будет пониженной. Одновременно планируется значительно расширить и целевое использование таких кредитов — выдавать их подрядчикам уже вне зависимости от готовности ускорить ввод объекта в эксплуатацию, то есть в целом на исполнение госконтракта.

Как отмечает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, постепенное расширение оснований для получения льготных кредитов подрядчиками «окажет исключительно положительный эффект» и поспособствует тому, чтобы строительная отрасль «оставалась драйвером экономики» и проекты реализовывались в соответствии с установленными сроками. По словам руководителя комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, без обязательств по досрочному завершению объекта программа может стать вполне востребованной. «В таком виде она может дать застройщикам дополнительный инструмент финансирования процесса строительства на всех этапах»,— говорит эксперт.

Евгения Крючкова