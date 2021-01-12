Кредитам добавили льгот

Правительство утвердило снижение ставки по льготным кредитам, которые выдаются малому бизнесу в рамках профильного нацпроекта — с 8,5% до 7% годовых. Власти полагают, что это простимулирует инвестирование в новые проекты. Параллельно Белый дом планирует запуск льготного кредитования для застройщиков, которые строят социальные объекты по госконтрактам с опережением графика — всего под 3% годовых.

Белый дом снизил ставку по льготным кредитам для представителей малого бизнеса и для самозанятых. Как следует из постановления правительства, она составит максимум 7% годовых (ключевая ставка ЦБ плюс 2,75%) вместо прежних 8,5%.

Напомним, так называемая «Программа 8,5» была запущена в феврале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Льготные займы предназначены предпринимателям, работающим в приоритетных отраслях, в частности в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, обрабатывающей промышленности и в сфере внутреннего туризма. Полученные средства можно направлять на пополнение оборотных средств (кредиты от 500 тыс. руб. до 500 млн руб. на срок до трех лет), на инвестиционные цели (до 2 млрд руб. сроком до 10 лет), а также на рефинансирование ранее выданных кредитов. В 2019 году объем выданных льготных кредитов составил 750 млрд руб., в 2020-м — 873 млрд руб. Это несколько ниже изначальных планов правительства — 1 трлн руб. и 1,4 трлн руб. соответственно.

Как пояснил вчера премьер-министр Михаил Мишустин, «это позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации».

Сопредседатель московского областного отделения «Деловой России» Роман Харланов расценивает снижение ставки как сигнал о продолжении курса на поддержку МСП в условиях продолжающегося кризиса. «Однако в абсолютных цифрах эти проценты могут показаться незначительными, а непростая процедура по одобрению и получению кредитов делает эффект от этой меры небольшим»,— полагает он. По его мнению, сами по себе льготные кредиты могут оказаться бесполезными без снижения налоговой и административной нагрузки, а также более широких мер поддержки.

Правительство обещает льготные кредиты и для строительных организаций, которые с опережением сроков строят социальные объекты по госконтрактам: ради досрочного ввода им могут быть выданы кредиты со ставкой не более 3%. По словам Михаила Мишустина, ставки будут субсидироваться из федерального бюджета — в 2021 году на это предусмотрено 2 млрд руб. По словам председателя комитета «Опоры России» по строительству Дмитрия Котровского, сейчас рыночная ставка для застройщиков составляет примерно 11–12% (если они не являются субъектами МСП). «Это здорово, что правительство обращает внимание на застройщиков, которые в рамках госконтрактов возводят соцобъекты — особенно в регионах, где есть напряженка с детскими садами, школами или больницами»,— говорит он. С другой стороны, рассуждает эксперт, пока не ясно, как будет реализовано предоставление этих кредитов — в частности, каким образом будет подтверждаться опережение сроков. Кроме того, предупреждает господин Котровский, у «бизнеса будет желание каким-то образом опередить юридический срок ввода объекта», что может привести к снижению качества строительства. При этом после внедрения технологий информационного моделирования (как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, перейти на их обязательное применение в рамках госзаказа планируется с 2022 года) «отклонение от сроков будет означать, что что-то идет не так», отмечает эксперт.

Евгения Крючкова