CBS высиживает цыплят в Ленобласти

Русско-Высоцкая птицефабрика возобновляет работу после смены собственника, сообщил вчера зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу комитета Олег Малащенко. Инвестиции в 200 млн рублей новый собственник птицефабрики ООО «Сибиэс Волосово» (структура зернового трейдера CBS Commodities Ильи Чурина) планирует освоить за два года, уточнили в компании. С учетом роста спроса на более дешевое куриное мясо продукция возобновившей работу фабрики будет востребована, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021 году в Ленинградской области было произведено 292,8 тыс. тонн мяса птицы, что составляет почти 5% от всего объема мяса птицы, производимого в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2021 году в Ленинградской области было произведено 292,8 тыс. тонн мяса птицы, что составляет почти 5% от всего объема мяса птицы, производимого в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ООО «Сибиэс Волосово» подтвердили, что птицефабрика начала свою работу: на заводе была выполнена первая закладка яйца для инкубирования. Ожидается, что к концу месяца появятся цыплята и новый цикл работы птицефабрики будет запущен на всей цепочке производственного процесса.

Русско-Высоцкая птицефабрика — предприятие в Ломоносовском районе Ленобласти, производившее 15 тыс. тонн куриного мяса в год. ООО «ПО "Русско-Высоцкая птицефабрика"» зарегистрировано в 2014 году. Его владельцами выступают партнер по бизнесу бывшего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Ильи Клебанова Дмитрий Кожарский (36%), Любовь Белоус (36%) и Михаил Осипов (28%). С апреля этого года предприятие находилось в простое, после того как собственники компании приняли решение прекратить деятельность завода (см. “Ъ” от 11.04.2022). Переговоры о передаче фабрики в аренду ООО «Сибиэс Волосово», в залоге у которого находилось имущество завода, продолжались несколько месяцев (см. “Ъ” от 26.07.2022). Сегодня с предыдущим собственником основные вопросы урегулированы, говорят в ленинградском подразделении CBS Commodities, птицефабрика взята в долгосрочную аренду на восемь лет. По словам источника на фабрике, управлением предприятием займется новое юрлицо — ООО «Дубрава», которое будет зарегистрировано в Русско-Высоцком.

Инвестиции в модернизацию производства в размере 200 млн рублей будут освоены новым собственником в течение двух лет, рассказали в компании: «Предстоит работа по подготовке птичников и их ремонт, модернизация линии убоя. Также в процессе работа по перезаключению договоров на коммунальные ресурсы, большая часть из которых уже имеется».

Птицеводство — непрофильный бизнес зернового трейдера CBS. Компания управляет двумя элеваторами в Белгородской и Воронежской областях мощностью 95 тыс. тонн, а в 2021 году расширила бизнес, приобретя комбикормовый завод в Волосовском районе Ленобласти.

В 2021 году в Ленинградской области было произведено 292,8 тыс. тонн мяса птицы, что составляет почти 5% от всего объема мяса птицы, производимого в России, и около 57% от объемов СЗФО. «Этот рынок является в стране профицитным, экспорт в данном сегменте показывает позитивную динамику,— дает оценку Михаил Бурмистров, генеральный директор компании «Infoline-Аналитика».— При этом надо понимать, что птица — самый бюджетный вид мяса, и в условиях усиления ценовой конкуренции на рынке и снижения доходов потребителя можно ожидать переориентации покупателей на более дешевую продукцию».

Ключевым моментом в производстве птицы стала кормовая база, продолжает эксперт, но в данном случае этот вопрос на предприятии решен. «Поэтому у птицефабрики есть возможности налаживания поставок как в торговые сети Санкт-Петербурга, так и в другие регионы»,— заключает господин Бурмистров.

Александра Тен

В Ленобласть за борщом и черной икрой

В следующем году в Ленинградской области будут произведены первые 350 кг черной икры. Об этом вчера заявил Олег Малащенко, представивший предварительные итоги года в агропромышленном комплексе. «Это только начало развития рыбной промышленности региона»,— заверил господин Малащенко.

За 10 месяцев 2022 года объем продукции рыбоводства в регионе составил 11,1 тыс. тонн, на 6,1% больше, чем в прошлом году. 98% производства товарной аквакультуры занимает производство форели. По этому показателю Ленинградская область занимает третье место в России.

Отвечая на вопрос, удалось ли области усилить борщевой набор, к чему в начале года призывал губернатор региона Александр Дрозденко, зампред по АПК привел цифры: картофеля в этом году собрано 78 тыс. тонн (64,9 тыс. тонн в 2021 году), площадь посадки этой культуры увеличилась на 400 га. В некоторых хозяйствах урожайность капусты выросла до 1000 центнеров с гектара, а моркови — до 600 центнеров с гектара. Общая производительность овощеводства увеличилась по сравнению с прошлым годом на 15%.

Рекордным для региона стал урожай зерна — 171,5 тыс. тонн, что на 31 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. За 10 месяцев 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области составил 99,3 млрд рублей, это на 2,4% выше уровня 2021 года.

Александра Тен