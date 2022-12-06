Свиной грипп замахнулся на эпидемию

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал носить маски из-за быстрого распространения ОРВИ. При этом почти во всех российских регионах обнаружен свиной грипп. По данным Роспотребнадзора, случаи инфекции отмечены в 74 субъектах, еще неделю назад их было 55. Сколько именно людей заболело, в ведомстве не сообщают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Между тем 13 лет назад Всемирная организация здравоохранения признала вспышку свиного гриппа пандемией. Тогда от последствий болезни умерло около 19 тыс. человек. Как изменился вирус за эти годы? И не приведет ли он к новой пандемии? По мнению инфекциониста телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяны Когут, ситуация вполне управляема:

«Картина возвращается в те времена, которые теперь принято называть доковидными, когда в начале зимы активность вируса гриппа традиционно была высокой. С вирусом H1N1, который сейчас доминирует среди выделенных штаммов, мы живем с 2009 года. Он утратил свой пандемический потенциал и по сути циркулирует как сезонный грипп. Кстати, вместе с H1N1 сейчас распространяются два вируса гриппа — A и B.

Что касается вакцин, то они работают. Все-таки штамм H1N1 входит в состав трех-, четырехвалентных вакцин, и есть большая надежда на такую профилактику, но при условии хорошего охвата. Плюс за это время люди уже встречались со свиным гриппом, то есть выработался специфический иммунитет, который тоже должен сработать и обеспечить какую-то защиту».

Тем временем в США ученые начали говорить о так называемой тридемии — вспышке сразу трех инфекций: СOVID-19 и еще двух респираторных вирусов. Ситуация с заболеваемостью может ухудшиться, если на смену штамму «омикрон» придет более заразный вариант, отметил иммунолог Владимир Болибок:

«В этом году у нас эпидемия несколько смешанная: циркулирует обычный сезонный грипп типа А, плюс к нему штамм H1N1. Эпидемия идет по стране, в некоторых регионах даже предприятия от нее стали страдать. На некоторых из них снова вводят масочный режим.

Нужно сказать, что в любой сезон простуд кроме ведущего возбудителя попадаются другие вирусы. С COVID-19 пик приходился на сентябрь, сейчас фиксируется относительно ровный показатель спонтанной заболеваемости. Говорить, что коронавирус снова пойдет в гору и вместе с гриппом вызовет подъем заболеваемости, не приходится. Разве что появится какой-то новый совершенно штамм, который будет еще более заразным, чем "омикрон"».

По данным Роспотребнадзора, от гриппа в стране привита примерно половина населения. Лидерами по охвату ведомство называет Туву и Чечню.

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Илья Сизов, Елизавета Скобцова