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Коммерсантъ FM
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Четыре населенных пункта в Белгородской области остались без света из-за сбитой ракеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила ракету над селом Казначеевка в приграничном с Украиной Валуйском городском округе.

Пострадавших в результате падения осколков нет, но повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света остаются четыре населенных пункта: частично села Казначеевка и Казинка; хутора Леоновка и Михайловка. Господин Гладков пообещал, что к полуночи аварийные бригады подключат их к резервным источникам питания.

За час до этого в Валуйском городском округе было обстреляно село Бутырки. Пострадавших, по данным властей, нет, но повреждения получили четыре частных домовладения, в которых выбиты окна и посечены заборы.

В Белгородской области сегодня был вновь продлен высокий, «желтый», уровень террористической опасности — до 21 декабря. За время проведения специальной военной операции от обстрелов со стороны Украины в регионе погибли несколько человек, а повреждения получили сотни зданий и сооружений. Ущерб от обстрелов ранее оценивался в 6 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж

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