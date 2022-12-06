ВСУ обстреляли приграничное село Белгородской области

Власти Белгородской области подтвердили обстрел со стороны Украины села Бутырки Валуйского городского округа (граничит с Харьковской областью). Как сообщили в оперштабе региона, в четырех частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале фото хвостовика одного из минометных снарядов, которыми, вероятно, было обстреляно село.

В Белгородской области сегодня был вновь продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности — на этот раз до 21 декабря. В рамках этого режима правоохранительные органы и местные власти «принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства, в условиях угрозы совершения террористического акта». Дополнительно действует запрет использования петард, фейерверков и салютов.

Сергей Калашников, Воронеж