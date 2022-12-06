Минспорт ужесточил лимит на легионеров в КХЛ

Число легионеров, которые могут быть заявлены на матчи клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сокращено с пяти до трех. Согласно приказу Министерства спорта России, ужесточение лимита также затронет Всероссийскую хоккейную лигу.

Новые ограничения начнут действовать со следующего сезона, с 1 августа 2023 года. Ранее предложение о сокращении числа иностранных хоккеистов в заявках на матчи в министерство направила Федерация хоккея России.

Из-за политической ситуации в составах большинства клубов КХЛ произошли изменения, обусловленные массовым оттоком легионеров. Весной 2022 года более 90 игроков КХЛ из европейских стран разорвали контракты с командами лиги.

О положении легионеров в КХЛ — в материале «Ъ» «Континентальная лига стала поотечественнее».

Андрей Сапожников