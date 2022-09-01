Континентальная лига стала поотечественнее

В четверг стартует очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Перед нынешним сезоном в составах многих клубов произошли серьезные изменения, связанные в том числе с политической ситуацией, которая спровоцировала массовый отток легионеров. На фоне значительного сокращения рынка доступных игроков, особенно европейского, в большинстве команд наблюдается недокомплект иностранцев. Есть у лиги и другие проблемы, но это не значит, что предстоящий сезон будет потерян. Борьба за Кубок Гагарина обещает быть жаркой, а основными претендентами на трофей считаются ЦСКА, СКА, «Металлург», «Авангард» и, естественно, «Ак Барс», который собрал что-то похожее на Dream Team.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знаменитый форвард Александр Радулов, поменявший на «Ак Барс» клуб НХЛ «Даллас Старс», стал одним из нескольких громких приобретений казанского клуба, которые превратили его в фаворита сезона

Фото: Richard W. Rodriguez / AP Знаменитый форвард Александр Радулов, поменявший на «Ак Барс» клуб НХЛ «Даллас Старс», стал одним из нескольких громких приобретений казанского клуба, которые превратили его в фаворита сезона

Фото: Richard W. Rodriguez / AP

После двух коронавирусных сезонов КХЛ, конечно, ждет не менее сложный чемпионат, который пройдет в условиях санкционного давления. Многие ведущие хоккейные страны фактически наложили вето на выступление своих игроков в российской лиге. В принципе их исход из нее начался еще в конце прошлого сезона, а в межсезонье продолжился. Сейчас иностранцам, желающим все-таки подзаработать в КХЛ, их национальные хоккейные федерации грозят репрессиями и отлучением от сборной. Например, латвийский нападающий Микс Индрашис только подписал контракт со «Спартаком», как тут же попал на родине под такой прессинг, что был вынужден спешно дезавуировать соглашение.

Как следствие, сейчас в КХЛ остался один-единственный финн — Теему Пулккинен из «Трактора», да и чехов со шведами можно пересчитать по пальцам одной руки. Безусловно, повальное бегство их соотечественников ударило по качественному уровню лиги, но, если присмотреться к конкретным клубам, основательно просел без своих европейских легионеров только «Салават Юлаев». Ну еще пострадал тот же «Трактор», а в остальных командах потери носят точечный и не такой уж критичный характер. К потерям заметным можно отнести и уход из лиги финского «Йокерита», который все-таки создавал конкуренцию в Западной конференции. А вот отсутствие рижского «Динамо», которое уже давно не замахивалось на серьезные результаты, со спортивной точки зрения вряд ли пойдет КХЛ во вред.

В общем-то и проблема с легионерами постепенно решается благодаря достаточно богатому и еще плохо освоенному российскими скаутами североамериканскому рынку. Да, пока большинство клубов не выбрали лимит в пять иностранцев, но важно, что в целом канадцы и американцы по-прежнему рассматривают КХЛ как весьма привлекательный проект со спортивной и финансовой точек зрения. И среди них встречаются очень интересные персонажи. Так, в минское «Динамо» и «Витязь» приехали обладатели Кубка Стэнли Седрик Пакетт (2020 год с «Тампа-Бей») и Скотт Уилсон (2017 год с «Питсбургом»). В «Салават» перешел подававший большие надежды по юниорам и далеко не исчерпавший свой потенциал форвард Александр Хмелевский, а, например, «Спартак» переманил из Американской хоккейной лиги Джоуи Кина, ставшего в прошлом сезоне лучшим защитником-бомбардиром ее play-off.

Хотя если говорить о переходах, то, конечно, прежде всего нужно отметить возвращение в КХЛ Александра Радулова. Пусть ему уже 36 лет и его карьера в Национальной хоккейной лиге, видимо, закончилась, это все-таки имя. Если позволит здоровье, Радулов еще наверняка сможет зажечь в «Ак Барсе». Тем более в звездной компании с такими мастерами, как Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. В Казани вообще собрали к новому сезону своеобразную Dream Team, которой к тому же будет руководить известный тренер Олег Знарок. Причем в клуб еще вернулся в качестве консультанта самый успешный в его истории наставник Зинэтула Билялетдинов. Хорошая характеристика мощи казанцев: согласно зарплатной ведомости, опубликованной изданием «Спорт-Экспресс», меньше всех в нынешнем «Ак Барсе» получает пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

«Ак Барс» похож на главного фаворита сезона, но из этого не следует, что с такой оценкой согласятся ЦСКА, СКА, «Металлург» и «Авангард». Москвичи практически сохранили чемпионскую команду, за исключением вратаря Ивана Федотова, который хотел податься в НХЛ, но неожиданно загремел в армию. Петербуржцы сделали все, чтобы компенсировать свои многочисленные пробоины в составе, и вернули в КХЛ того же Дмитрия Яшкина, который не так давно блистал в московском «Динамо». Финалист Кубка Гагарина «Металлург» тоже не стал слабее, а вратарская бригада у него сейчас и вовсе, возможно, лучшая в лиге. Мощно выглядит на бумаге и «Авангард», который после четырехлетнего вынужденного пребывания в подмосковной Балашихе в связи с ремонтом омской арены еще и возвращается домой. В принципе на Востоке, как всегда, ожидается суровая битва за выход в финал, учитывая, что лига в итоге пока отказалась от идеи перекрестного play-off, тогда как на Западе альтернативы полуфинальному сериалу ЦСКА—СКА, кажется, опять не предвидится.

Александр Ильин