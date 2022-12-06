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Суд снял с рассмотрения апелляцию экс-полковника МВД Захарченко

Московский городской суд снял с апелляционного рассмотрения жалобу бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, приговоренного к 16 годам колонии строгого режима за получение взяток суммой более чем на 1,4 млрд руб. Как пояснили в суде, дело вернули в Пресненский суд Москвы, поскольку осужденные не ознакомились с материалами дела, передает «РИА Новости».

Суд вынес приговор Дмитрию Захарченко 17 мая. Помимо лишения свободы на 16 лет ему назначили штраф в размере 500 млн руб. Приговор вынесли с учетом срока по первому делу, в рамках которого Дмитрий Захарченко также обвинялся во взяточничестве.

Он был задержан осенью 2016 года. По версии следствия, бывший полковник брал взятки за покровительство у руководства нескольких коммерческих банков и компаний, когда курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

Бывший совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов, который давал взятку Дмитрию Захарченко, 17 мая был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. 24 мая меру пресечения изменили на запрет определенных действий в связи с тяжелым состоянием его здоровья.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дмитрию Захарченко добавили по всей строгости».

Лусине Баласян

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