В России закрылись все магазины H&M

Шведский ритейлер H&M, работавший в России с 2009 года, подтвердил закрытие всех российских магазинов. Ранее торговые точки компании в России временно открылись для распродажи оставшихся товаров.

«Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе ритейлера.

25 ноября в H&M сообщили о закрытии 114 из 146 магазинов в России. В начале марта компания приостановила продажи в РФ, а в дальнейшем объявила о планах по остановке бизнеса в стране «ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего».

Об уходе H&M из России — в материале «Ъ» «H&M уходит по-актерски».

Андрей Сапожников