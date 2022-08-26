H&M уходит по-актерски

Как выяснил “Ъ”, одежный ритейлер H&M, объявивший об уходе с российского рынка, оплатил почти на год вперед аренду за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в центре Москвы и согласился выплатить многочисленные штрафы владельцу торгового центра «Колумбус». По экспертным подсчетам, общая сумма выплат по обоим объектам могла составить более 400 млн руб. Участники рынка допускают, что сеть пытается сохранить арендованные площади, чтобы без проблем распродать стоки или даже найти схему, позволяющую остаться на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

H&M оплатил арендные платежи на девять месяцев вперед за свой флагманский магазин в галерее «Актер» на Тверской улице, принадлежащей Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики (SOFAZ), рассказали два источника “Ъ” на fashion-рынке. По данным одного из них, речь идет о сумме не менее 150 млн руб. Другой собеседник “Ъ” уточняет, что сети также пришлось выплатить все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в московском торговом центре «Колумбус». Сумма претензий могла составить 250 млн руб. Ритейлер согласился на это, чтобы иметь возможность возобновить работу магазина в этом торгцентре, говорит источник “Ъ”. В H&M отказались от комментариев. В галерее «Актер» и торгцентре «Колумбус» на вопросы “Ъ” не ответили.

После пяти месяцев простоя главный вопрос — готов ли арендодатель после получения уведомления о возобновлении работы магазина разрешить арендатору открыть магазин, объясняет глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. «Собственник может не давать открыть магазин до того, как ритейлер не компенсирует затраты или другие долги»,— продолжает она.

После объявления H&M об открытии с 1 августа своих магазинов для распродажи товарных остатков многие арендодатели, воспользовавшись моментом, заявили о своих требованиях по арендным платежам, отмечает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина. «Они не давали ритейлеру открыть двери своих магазинов, пока тот не выполнит все условия по договору»,— говорит он.

H&M Group приостановила в России работу своего интернет-магазина и офлайн-точек в марте, спустя несколько недель после начала военных действий на территории Украины. Вскоре после этого к ритейлеру начали активно подавать судебные иски владельцы помещений.

Например, в июне Арбитражный суд Москвы взыскал с российской структуры H&M 537 млн руб. в пользу управляющей компании парка развлечений «Остров мечты».

В июле компания объявила об уходе с российского рынка, оценив расходы на сворачивание бизнеса примерно в 2 млрд шведских крон, или $1,88 млрд. Вскоре стало известно, что H&M Group ищет покупателя на российскую часть бизнеса (см. “Ъ” от 28 июля). В число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды приблизительно на 170 магазинов в 65 городах РФ, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью $210 млн.

По словам Марины Малахатько, H&M продолжал обновлять витрины во время приостановки деятельности, поэтому технически он может восстановить работу своих точек в течение десяти дней. Арендная ставка для таких ритейлеров обычно рассчитывается из фиксированной части и процента от выручки, продолжает она. H&M мог заплатить SOFAZ, исходя из среднего показателя за прошлый год, рассуждает Светлана Кузьмина.

По мнению госпожи Малахатько, компании важно открывать большие магазины, чтобы распродать складские запасы, а это десятки миллионов единиц продукции: «Ей необходимо высвободить замороженные в товаре деньги». Кроме того, остается надежда, что на российскую часть бизнеса найдется партнер или появится схема, позволяющую остаться в стране, как это сделал польский LPP, считает эксперт. Сейчас у западных компаний немного вариантов, полагает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов: это либо поиск партнера, который сможет представлять их интересы, либо продажа бизнеса сторонним лицам с опционом на возврат.

Никита Щуренков