Русско-Высоцкая птицефабрика в Ленобласти возобновит работу после смены собственника

Русско-Высоцкая птицефабрика в Ленинградской области, ранее приобретенная воронежской группой CBS Commodities, возобновит свою работу после перезапуска в конце декабря, сообщил заместитель председателя правительства региона — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

«Сегодня первое [инкубационное] яйцо на "Русско-Высоцкой птицефабрике" заложено, и планируется, что в двадцатых числах декабря будет первая птица поставлена в корпуса на откармливание»,— сказал господин Малащенко (цитата по ТАСС).

Русско-Высоцкую птицефабрику признали банкротом в 2016 году, в планах собственника было закрыть предприятие и застроить его территорию жильем, но после переговоров с правительством Ленобласти от этой идеи отказались. Позже предприятие взяло в аренду CBS Commodities.

Проектная мощность Русско-Высоцкой птицефабрики составляет 20 тыс. тонн продукции в год. Выручка компании-владельца в 2021 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 806 тыс. рублей.

Подробнее о перезапуске предприятия читайте в материале «Русско-Высоцкая птицефабрика остается на насесте».

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