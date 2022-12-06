Венгрия против выделения Украине помощи ЕС на €18 млрд

Глава Минфина Венгрии Михай Варга сообщил, что страна не поддержала принятие Евросоветом поправок о выделении Украине макрофинансовой помощи. Предполагалось, что в 2023 году страна получит €18 млрд.

«Венгрия против поправки в финансовое законодательство»,— заявил венгерски министр на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу») .

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте назвала это решение аморальным. «В какой-то мере аморально со стороны Венгрии блокировать помощь Украине и увязывать это с вопросами другого уровня»,— заявила она журналистам (цитата по ТАСС).

Европарламент в ноябре одобрил новый проект финансовой помощи Украине на €18 млрд. Помощь подразумевала предоставление льготных долгосрочных кредитов, ремонт критической инфраструктуры, а также восстановления страны по окончании военных действий. Президент Владимир Зеленский говорил, что для восстановления Украины нужно более $1 трлн.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер