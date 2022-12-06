Шойгу назвал целью ракетных ударов «сокрушение потенциала Украины»

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия наносит массированные ракетные удары по различным объектам на территории Украины, чтобы «сокрушить» военный потенциал этой страны.
Сергей Шойгу
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Российские Вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины»,— сказал глава оборонного ведомства в ходе селекторного совещания (цитата по «Интерфаксу»).
С 10 октября Россия наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Накануне, 5 декабря, на Украине была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о ракетных ударах по украинским городам. Глава МИД России Сергей Лавров ранее объяснил, что российские удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины наносятся с целью препятствования поставкам западного оружия.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. По данным ООН, за 285 дней украинского конфликта погибли 6702 мирных жителя, ранения получили 10 479 человек.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».