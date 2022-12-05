По всей Украине объявлена воздушная тревога

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты украинского Минцифры. Представители офиса президента Украины призвали граждан не игнорировать сигналы об опасности и пройти в укрытия.

В связи с «возможными ракетными обстрелами» энергетическая компания «Укрэнерго» ввела в стране аварийные отключения света, сообщает «Страна.ua». Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Черкасской, Запорожской, Кировоградской и Винницкой областях, что пока не подтверждается официальными лицами.

Губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале рассказал о работе ПВО в регионе.

Последний раз воздушная тревога объявлялась по всей Украине 17 ноября. Ранее, 15 ноября, Россия нанесла массированный удар по украинской инфраструктуре.

О международных последствиях атаки 15 ноября — в материале «Ъ» «Хлебаный стыд».

Андрей Сапожников