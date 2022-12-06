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Коммерсантъ FM
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Редевелопмент сосредоточился на апартаментах

Светлана Бардина — о реконструкции готовых зданий

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему инвесторам выгодно вкладываться в апартаменты в перестроенных объектах.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проекты редевелопмента стали появляться на карте столичных новостроек все чаще, и зачастую это комплексы с апартаментами, причем разного класса, включая высокобюджетный. Девелоперы и инвесторы, обеспечивающие столичный рынок жильем элитного и премиального сегментов, стали активнее адаптировать под этот формат ранее построенные объекты. Реализация такие проектов связана с рядом сложностей, но она отчасти способствует решению проблемы дефицита свободных участков в привлекательных локациях.

По данным Urban Awards, за год на рынок высокобюджетной недвижимости вышло пять подобных проектов, а их общее количество в городе возросло до девяти. Сегодня экспозицию этой категории составляют около 1 тыс. лотов.

Фонд таких проектов распределен по 39 адресам в 18 районах столицы. При этом девять из них являются планами по реконструкции готовых зданий — в них предусмотрено почти 190 лотов, то есть около 20% всей выборки. Подобную пропорцию следует считать аномально высокой, полагают эксперты. С ноября 2021 года экспозицию пополнили сразу четыре объекта, прошедших редевелопмент: у Петровского парка, на пересечении Садового кольца и Ленинского проспекта, а также на Балчуге и на Ильинке.

В этом году жилье на базе реконструкции уже готовых зданий появляется почти во всех сегментах рынка. Если у такого актива нет ограничений, связанных с историческим или культурным наследием или проблем с инженерными коммуникациями, то он довольно удобен для инвестора, отмечают эксперты. Преимущественно это простой и в то же время ликвидный продукт, требующий минимального инфраструктурного сопровождения, за исключением, конечно, проектов элитного класса.

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