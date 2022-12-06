Песков назвал желательным итогом конфликта на Украине справедливый и долгосрочный мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Кремль не видит перспектив для переговоров по урегулированию на Украине. РФ должна достичь целей военной операции, добавил пресс-секретарь.

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир,— с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили»,— сказал господин Песков. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт России и Украины должен закончиться справедливым и длительным миром по итогам переговоров.

По словам пресс-секретаря, перспективы для переговоров в Кремле увидят, если РФ достигнет целей специальной военной операции. «РФ должна и достигнет поставленных целей»,— добавил господин Песков.

Власти России неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной. При этом в США считают, что РФ пока не настроена на дипломатическое разрешение конфликта. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

О поисках Западом путей разрешения конфликта — в материале «Ъ» «Украинская победа ушла на согласование».

Эрдни Кагалтынов