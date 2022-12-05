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Коммерсантъ FM
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Украинская победа ушла на согласование

США и союзники ищут выход из украинского кризиса

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман начинает турне по Европе, главной темой которого станет дальнейшая стратегия Запада в украинском конфликте. Необходимость мозгового штурма продиктована отсутствием четкого понимания того, какие условия разрешения кризиса могут устроить США и их союзников. Накануне поездки Уэнди Шерман журнал Time назвал главной проблемой необходимость не допустить победы России и при этом не позволить Украине слишком преуспеть, поскольку это обернется для Запада новыми угрозами и рисками. Демонстрируя прежнюю жесткость, союзники посылают сигналы Москве о необходимости договариваться о компромиссе.

Цель недельного турне первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман по странам Европы — выработка дальнейшей стратегии Запада по отношению к украинскому конфликту

Цель недельного турне первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман по странам Европы — выработка дальнейшей стратегии Запада по отношению к украинскому конфликту

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / WHITE HOUSE POOL / Corbis / VCG / Getty Images

Цель недельного турне первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман по странам Европы — выработка дальнейшей стратегии Запада по отношению к украинскому конфликту

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / WHITE HOUSE POOL / Corbis / VCG / Getty Images

Начинающееся в понедельник европейское турне первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман по странам Европы продлится до 11 декабря и включает в свою программу посещение шести стран — Великобритании, Италии, Ватикана, Франции, Германии и Чехии. Как сообщила пресс-служба Госдепа США, Уэнди Шерман отправится на переговоры с европейскими коллегами, чтобы «еще сильнее укрепить наши двусторонние отношения, углубить нашу объединенную поддержку Украины, скоординировать наш ответ на неспровоцированную войну Российской Федерации на Украине».

Перед отлетом в Лондон, который станет первым пунктом ее турне, Уэнди Шерман начала европейский переговорный марафон еще в Вашингтоне, встретившись с государственным секретарем Испании по международным делам Анхелес Морено Бау. В кратком заявлении Госдепа, распространенном по итогам беседы, отмечается, что «замгоссекретаря высоко оценила гуманитарную и военную помощь Украине со стороны Испании». Кроме того, стороны «подтвердили договоренности по защите прав человека и международного порядка, основанного на правилах, в свете вызовов со стороны России и КНР».

Несмотря на показную решимость не сбавлять обороты в поддержке Киева, последним проявлением которой стали состоявшиеся на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Вашингтоне, с реализацией украинской политики Запада далеко не все однозначно. В ходе своего турне Уэнди Шерман предстоит начать неафишируемую перенастройку стратегии США и их союзников по отношению к Украине исходя из тех реалий, которые сложились к концу года как в зоне вооруженного противостояния Москвы и Киева, так и в плане санкционного давления на Россию.

О том, что у Запада на самом деле нет стратегии выхода из украинского кризиса, напоминает статья в журнале Time, вышедшая под заголовком «Путин не должен победить, но и Зеленский не должен выиграть слишком много».

Издание выражает мнение, что «украинцы продолжают доминировать на поле боя благодаря превосходной мотивации и массированным вливаниям западных денег и оружия», но при этом приходит к парадоксальному выводу: военные успехи Украины создают новые проблемы для США, поскольку это может «спровоцировать безграничную месть России, чего бы это ни стоило».

Называя Киев «клиентом», Time определяет задачу политики США так: «Обуздание клиента — это то, что делают великие державы, чтобы избежать вовлечения в смертельный конфликт, в данном случае с российским противником с безумными глазами, имеющим чрезмерный арсенал».

Анализируя ситуацию на поле боя, издание указывает на то, что условия для полной победы, о которой рассуждают в Киеве, явно не просматриваются — «когда русские отступают на укрепленные позиции, они извлекают из этого выгоду». «Выбить окопавшиеся войска сложнее, чем перехитрить захватчика на открытом месте. Как правило, требуется преимущество в живой силе 3 к 1, чтобы преодолеть танковые ловушки, бункеры и укрытую артиллерию»,— отмечает Time.

«Угрозы Путина действительно встревожили Запад. Кто же хочет умереть за Киев? Или замерзнуть, пока Россия сокращает поставки газа в Европу до минимума?» — задается вопросом Time.

На поиски стратегии выхода из украинского кризиса указывает прозвучавшее в прошлый четверг заявление Джо Байдена о том, что он готов обсуждать с Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине, хотя и не планирует в ближайшее время таких контактов, считая, что сначала Москва должна принять определенные решения.

Учитывая, что это высказывание Джо Байдена вызвало лавину интерпретаций, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби попытался объяснить слова главы Белого дома. Однако его комментарий оказался длинным, путаным и не дающим четкого ответа на вопрос, когда же и при каких условиях начнется диалог, о котором вдруг заговорили в Белом доме. «Президент был очень последователен. Президент четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какому-нибудь диалогу. Президент не имел в виду, что сейчас время для переговоров»,— заявил Джон Кирби. «Наша задача — продолжать помогать ВС Украины на поле боя, чтобы, если и когда дойдет до переговоров, они могли добиться на этих переговорах успеха»,— резюмировал он.

Комментируя новый всплеск дискуссии, вызванный американскими заявлениями о том, что в принципе переговоры нужны, но сейчас для них нет предпосылок, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил принципиальную позицию Москвы: Кремль не готов ни к каким переговорам с США, если их условием будет «уход с Украины».

«Но при этом президент Путин был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров. Конечно, наиболее предпочтительный путь для достижения наших интересов — это мирными, дипломатическими средствами»,— подчеркнул Дмитрий Песков. «США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы, почвы, возможной для взаимного обсуждения»,— добавил он.

На этом фоне заинтересованность в контактах на высшем уровне с Москвой проявляют ближайшие европейские союзники Вашингтона — президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. В прошлую пятницу германский лидер инициировал первый после 13 сентября телефонный разговор с Владимиром Путиным, который продолжался больше часа и был посвящен конфликту на Украине и его последствиям.

В ответ на высказанное канцлером Шольцем обещание продолжать поддерживать Украину в обеспечении ее оборонных способностей Владимир Путин призвал Берлин «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий».

«Канцлер в разговоре с российским президентом настаивал на том, что нужно как можно скорее прийти к дипломатическому решению, к которому относится вывод российских войск»,— сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, по словам которого «канцлер и российский президент договорились и впредь поддерживать контакт».

О намерениях продолжать переговоры с Владимиром Путиным для урегулирования на Украине заявил после визита в США и французский президент Эмманюэль Макрон, по словам которого «развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы позволит определить правильный момент и выбор украинцев». Впрочем, как сообщил Дмитрий Песков, в графике Владимира Путина нет разговора с президентом Франции и «ничего пока не согласовывалось».

К поиску компромисса США может подталкивать и начавшееся осознание того, что обрушения российской экономики в ходе проводимой против нее войны санкций, как изначально ожидали в Белом доме, так и не произошло, у Вашингтона не оказалось достаточных экономических рычагов для того, чтобы вынудить Москву свернуть военную операцию на Украине.

Сергей Строкань

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