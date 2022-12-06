Глаз радуется: как получить максимально эффективную помощь офтальмолога по ОМС

Офтальмологические заболевания не так редки среди населения. Кроме миопии или дальнозоркости, к ним относятся катаракта (помутнение хрусталика) — одно из самых распространенных возрастных глазных заболеваний, а также глаукома, конъюнктивит, ячмень и другие. Со многими из них посетить врача необходимо как можно быстрее. Обратиться к бесплатно по полису ОМС к офтальмологу пациенты имеют право как в государственной, так и в частной медицинской организации, которая участвует в реализации программы государственных гарантий. О том, какое лечение можно получить по ОМС, рассказывает «АльфаСтрахование-ОМС» (входит в группу «АльфаСтрахование»).

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Как попасть к офтальмологу по ОМС

Офтальмолог принимает при наличии направления, выданного терапевтом. На прием нужно взять паспорт или свидетельство о рождении пациента и полис ОМС.

По условиям программы государственных гарантий оказания медпомощи, срок ожидания очереди на бесплатный прием у офтальмолога не должен превышать 2 недели после выдачи направления пациенту. Но это касается консультаций и проведения диагностических мероприятий. Сроки оказания оперативной помощи по полису ОМС определяются в индивидуальном порядке врачебной комиссией.

Что обязательно входит в первичный прием офтальмолога

Врач на приеме обязан провести сбор анамнеза и определить генетическую предрасположенность к глазным патологиям. Сделать визуальный осмотр внешней оболочки глаза, пальпацию, осмотреть глазное дно с помощью линзы. Также проводится фокальное обследование передней стенки глазного яблока, оценивается острота зрения, исследуется давление глазного яблока (тонометрия). Иногда нужно обследование органов зрения в проходящем свете, тест поля зрения, оценка функциональности сетчатки.

Что можно получить по полису ОМС

Во-первых, профилактическое и диагностическое обследование, о котором говорилось выше. Во-вторых, неотложную и скорую медицинскую помощь при тяжелых травмах и осложненных офтальмологических заболеваниях. И самое важное — специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Например, можно получить бесплатно:

комплексное хирургическое лечение глаукомы;

лечение катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии;

лечение сочетанной патологии глаза у взрослых и детей;

реконструктивно-пластические операции при травмах глаза, его придаточного аппарата, орбиты;

хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные — доброкачественные опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях;

хирургическое и или лазерное лечение фиброплазии у детей, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией;

реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, хрусталика, с применением комплексного офтальмологического обследования.

«По полису ОМС,— отмечает заместитель медицинского директора «АльфаСтрахование-ОМС», кандидат наук Сергей Шкитин,— пациент может получить и высокотехнологичную медицинскую помощь: хирургическое лечение глаукомы, реконструктивные операции при травмах, хирургическое и лучевое лечение злокачественных новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, лечение ретинопатии недоношенных и врожденных аномалий. Выяснить, в какие поликлиники и больницы можно обратиться для дообследования и получения направления, поможет горячая линия со страховым представителем».

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АО «АльфаСтрахование»