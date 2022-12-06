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Коммерсантъ FM
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Альфа-банк прогнозирует курс рубля в диапазоне 70–80 руб./$1 в 2023 году

Экономисты Альфа-банка ожидают ослабление курса рубля в 2023 году и смещение его к коридору 70–80 руб./$1. Эксперты подчеркивают, что для поддержания конкурентоспособности российской экономики курс рубля должен быть слабее, а не сильнее.

«Динамика реального эффективного курса национальных валют по странам указывает на то, что курс рубля очень сильно укрепился во втором квартале 2022 года, из-за чего он стал несопоставимо сильнее других основных валют стран формирующихся рынков. Вполне очевидно, что, учитывая санкционные и логистические проблемы, этот сильный курс рубля может сохраняться некоторое время, однако слишком сильная валюта является фактором уязвимости. Мы по-прежнему ожидаем, что курс рубля сместится к коридору 70–80 руб./$1 в 2023 году»,— говорится в прогнозе Альфа-банка (цитата по «Интерфаксу»).

Эксперты отмечают, что не заметили радикального снижения интереса населения к валютным инструментам. Доля валютных депозитов граждан РФ сократилась с около $90 млрд в предыдущие годы до $60 млрд в сентябре 2022 года. При этом на $10–13 млрд увеличился объем наличной валюты в обращении, сообщают эксперты.

По данным экономистов Альфа-банка, с начала года корпоративные валютные счета сократились на $28 млрд, но на счетах российских компаний по-прежнему остается порядка $150 млрд. Снижение валютных кредитов компаний эксперты оценивают в $20 млрд с начала года примерно до $40 млрд. В банке считают, что сохранение валютных остатков на счетах в первую очередь свидетельствует об отношении к валюте как к инструменту размещения денежных средств. По мнению экспертов, в условиях неопределенности маловероятно, что клиенты банков массово будут переходить в рубль.

В Альфа-банке полагают, что возможное ослабление российской валюты не будет важным фактором инфляционного тренда в 2023 году. Эксперты прогнозируют снижение годовой инфляции ниже 4% в апреле 2023 года, примерно до 2–3% г/г. Об ожидании резкого падения инфляции свидетельствует перенос индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года, сообщают эксперты Альфа-банка. Резкое замедление инфляции накануне президентских выборов в марте 2024 года — крайне желательный результат для властей, добавили экономисты. Эксперты оставили прогноз инфляции на уровне 6% на конец 2023 года.

Прогноз динамики курса рубля на конец 2022 года — в материале «Ъ FM» «Сезонное ослабление».

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