Сезонное ослабление

До конца года национальная валюта может ослабнуть до 70 руб. за доллар, считают аналитики, опрошенные “Ъ FM”. Снижение началось 2 декабря, тогда доллар впервые почти за месяц подорожал до 62 руб. Тренд продолжился в понедельник, 5 декабря: по итогам торгов на Мосбирже американская валюта преодолела отметку в 62,3 руб., а евро впервые с июля превысил 66 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее вступило в силу эмбарго на российскую нефть и правило потолка цен. Однако как будут действовать ограничения на практике, пока непонятно. Между тем эти санкции уже давят на рубль, подчеркнул эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов:

«Это довольно устойчивый тренд последних двух месяцев. Не так давно мы имели доллар и евро по 56, сейчас последний доходит до 66. Рост уже значительный произошел. Это было связано с ожиданиями введения потолка цен на нефть, то есть рынок к этому плавно готовился. И так же мягко, кстати говоря, снижались объемы конвертации валюты на российском валютном рынке. Мы наблюдаем, по сути, сжатие экспорта в режиме реального времени, потому что по-другому объяснить все происходящее довольно сложно.

Кроме того, конец года — не очень позитивное время для рубля даже в спокойные годы. На это есть много причин, но основная в том, что это низкий сезон для спроса на топливо. Сейчас рубль пока еще поддерживают более или менее высокие цены на нефть, но они могут достаточно быстро скорректироваться.

В совокупности картина пока умеренно негативная. Но даже при ней мы видим, что доллар имеет все шансы буквально за несколько дней добраться к концу года до отметки в 70.

Евро может быть в диапазоне тех же 70-75 руб. Если ничего драматичного не случится, я бы сказал, что это базовый сценарий».

Тем не менее санкции — не единственный фактор, который будет влиять на курс рубля, по крайней мере, до конца года, отметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Говоря про ослабление рубля, первое, что приходит в голову, это влияние эмбарго на нефть. Но все не совсем так просто. Дело в том, что у нас налаживаются достаточно неплохие финансовые связи с Китаем. И можно предположить, что, во-первых, это частично влияние предновогоднего импорта. Во-вторых, это движение капитала российских компаний в экономику КНР для обслуживания каких-то своих интересов. И, в-третьих, это подготовка России к преодолению тех проблем, которые возникают в связи с европейским эмбарго. Мы в последнее время слышим о том, что наши компании скупают достаточно большое количество танкеров, с помощью которых собираются перевозить нефть в обход различных европейских ограничений, в том числе на страхование судов.

Вместе с тем сейчас сложно прогнозировать курс рубля, потому что, например, значения 62-63 по доллару мы ждали в конце ноября. Однако там начала резко меняться ситуация в паре евро-доллар, и первый начал укрепляться не только к американской, но и к российской валюте. Полагаю, что прогноз в плюс 5-7% к текущему курсу будет реалистичным для текущей негативной волны».

Прогноз по влиянию нефтяного эмбарго и потолка цен на российскую валюту представили и экономисты ИК «Реннесанс Капитал», который цитирует РБК. Согласно ему, в худшем сценарии в следующем году курс может упасть до 90 руб. за доллар. По мнению экспертов, это произойдет, если средняя стоимость марки Urals составит $50 за баррель, а перенаправить экспорт из ЕС другим поставщикам не получится.

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Елена Иванова