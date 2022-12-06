Ferrari сертифицировала в России два новых спорткара

Компания Ferrari сертифицировала две модели для России, получив на них одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

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Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, на российском рынке можно продавать спорткары с 830-сильной с гибридной силовой установкой, созданной на базе двигателя V6. Сертифицированы купе Ferrari 296 GTB и родстер Ferrari 296 GTS.

Несмотря на получение ОТТС, в Россию официально обе модели поставляться не будут. Еще с марта 2022 года марки Ferrari и Lamborghini приостановили производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине.

Напомним, премьера купе 296 GTB состоялась летом 2021 года, а родстер 296 GTS был показан весной 2022 года. Автомобили могут появиться на российском рынке через параллельный импорт, который осваивают дилеры, о чем сообщал «Ъ».

Максим Вершинин