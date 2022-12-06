ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины Верещук за нарушение территориальной целостности

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера и министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук и замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу о нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). Их также объявили в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ирина Верещук Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Эмине Джапарова Фото: Massimo Pinca / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Ирина Верещук Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Эмине Джапарова Фото: Massimo Pinca / Reuters

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). Они объявлены в международный розыск»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда.

Согласно карточкам дела в картотеке Лефортовского суда, материалы об аресте Ирины Верещук и Эмине Джапаровой поступили в Лефортовский суд 6 декабря. Дата заседаний еще не назначена. Что стало поводом для возбуждения уголовных дел против них, неизвестно.

По статье 280.2 УК РФ им может грозить от шести до десяти лет лишения свободы.

10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск 700 российских политиков и чиновников. Среди них — замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев, официальный представитель МИДа Мария Захарова, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие. Против них возбуждены уголовные дела о нарушении территориальной целостности Украины.

О событиях 286-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко