«Фавориты берут свое»

В четвертьфинале чемпионата мира сыграют Хорватия и Бразилия. Хорватам для того, чтобы обыграть на старте play-off японцев, потребовалась серия пенальти. Основное время завершилось вничью (1:1). Бразильцы решили исход матча с Южной Кореей очень быстро — итоговый счет 4:1 в пользу пятикратных чемпионов мира. За развитием событий в Катаре следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В победе бразильцев мало кто сомневался, вопрос был только в том, сколько эта команда забьет Южной Корее. Неймар появился в стартовом составе, и команда решила не филонить. Уже в первом тайме фавориты отправили в ворота соперника аж четыре мяча. И комментатор Дмитрий Шнякин констатировал полную беспомощность футболистов из Южной Кореи: «4:0 — они просто издеваются. Это самый красивый футбол, самые эффектные, мощные, доминирующие 45 минут на чемпионате».

А пока болельщики в Катаре наблюдали за фееричным футболом, те, кто поверил в Бразилию у нас, потирали руки. Практически все популярные ставки в этом матче зашли. Гол Неймара с коэффициентом 1,9, победа бразильцев за 1,3 и даже ответный гол корейцев. Любопытно, но в букмекерской компании «Лига ставок» на успех пятикратных чемпионов мира ставили всего 65% клиентов. 20% верили в ничью в основное время, а 15% вообще в победу азиатской команды. По всей вероятности, коэффициент 15, который давала «Лига ставок» перед стартовым свистком, впечатлил многих — так же, как потом игра сборной Бразилии.

Эмоции от этой встречи были настолько яркими, что многие болельщики хотели бы продолжения бразильской феерии. В том числе в четвертьфинальном матче с хорватами. Один из них — комментатор, телеведущий, амбассадор букмекерской компании «Лига ставок» Евгений Евневич: «Это будет обидно. Я надеюсь, что никаких шансов у Хорватии с такой Бразилией нет. Но именно такие команды, как сборная Хорватии, проходят далеко. Именно с таким футболом, с моментом, условно, одним-двумя за игру. Какая-нибудь ерунда может случиться, но, мне кажется, не в этот раз.

Есть за кого играть сборной Бразилии, и они сейчас будут это делать с тройной силой — за Пеле. Для них это святое. Хорватия их не остановит».

Сейчас коэффициенты на бразильцев в любом случае будут невысоки. Но если вы решитесь сделать ставку на команду, которая идет к шестому титулу лучшей на планете, стоит посмотреть в сторону «Лиги ставок». Здесь Бразилия по-прежнему в приоритете, и коэффициенты на эту команду выше, чем у конкурентов. Например, победу Бразилии на турнире сейчас можно взять за 3,1.

Что же касается будущего соперника бразильцев в 1/4 финала — хорватов, то они для того, чтобы пройти дальше по сетке, серьезно помучились. Сначала горели в первом тайме (0:1). Да, во второй половине встречи счет сравняли, но все в итоге завершилось тягучим футболом в дополнительное время и серией пенальти. Так что здесь свое взяли те клиенты «Лиги ставок», которые верили в ничью в основное время, а это всего 20%.

А если говорить о серии пенальти, то здесь все было быстро и четко. Хорватский вратарь Доминик Ливакович отразил три одиннадцатиметровых и решил исход противостояния. Но проблем у хорватов при этом меньше не стало, об этом говорил футбольный эксперт, тренер Сергей Юран: «У Хорватии есть две проблемы. Нет нападающих, которые до этого были, и, конечно, в защите. Средняя линия топовая для меня, хоть и Лука Модрич возрастной, но все равно там настолько все сыграно».

6 декабря на чемпионате мира по футболу завершается первая стадия play-off, и мы узнаем все пары четвертьфиналистов. Пока в 1/8 не случилось ни одной сенсации. Фавориты где-то уверенно, где-то не очень, но берут свое. Может быть, в матчах Марокко—Испания и Португалия—Швейцария произойдет что-то из ряда вон выходящее.