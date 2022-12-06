Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Skillbox и VK: половина россиян тратят сбережения на непредвиденные цели

Skillbox совместно с командой VK провели исследование, из результатов которого следует, что почти половина россиян регулярно используют сбережения на непредвиденные цели. При этом 33% респондентов начинают откладывать свои доходы из-за опасения потерять работу.

По данным исследования (есть у «Ъ»), накопления имеет 41% российских граждан. 64% респондентов сбережения дают чувство безопасности и уверенности в будущем, 34% — возможность воплотить мечты в реальность. Однако для 11% россиян копить сбережения — привычная практика, которую они переняли от своих близких.

Каждый третий россиянин, следует из отчета, в качестве сбережений ежемесячно откладывает до 5% своих доходов. 27% россиян имеют возможность отложить 10% доходов, пятую часть доходов (20%) могут позволить себе сберегать только 14% опрошенных. По мнению 42% респондентов, 500 тыс. руб. и выше — достаточная сумма для сбережений.

Чаще всего россияне начинают откладывать доходы, опасаясь непредвиденных обстоятельств (54%). Еще 33% опрошенных в качестве причины для формирования накоплений называют потерю работы, 30% — потребность в лечении. 26% считают необходимым копить деньги, чтобы отправиться в путешествие, 19% — для покупки жилья, 17% хотят потратить их на подарки близким людям.

О том, как измеряется склонность к сбережениям в России,— в материале «Ъ» «Денег нет, мы их все сэкономили».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...