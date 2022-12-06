Skillbox и VK: половина россиян тратят сбережения на непредвиденные цели

Skillbox совместно с командой VK провели исследование, из результатов которого следует, что почти половина россиян регулярно используют сбережения на непредвиденные цели. При этом 33% респондентов начинают откладывать свои доходы из-за опасения потерять работу.

По данным исследования (есть у «Ъ»), накопления имеет 41% российских граждан. 64% респондентов сбережения дают чувство безопасности и уверенности в будущем, 34% — возможность воплотить мечты в реальность. Однако для 11% россиян копить сбережения — привычная практика, которую они переняли от своих близких.

Каждый третий россиянин, следует из отчета, в качестве сбережений ежемесячно откладывает до 5% своих доходов. 27% россиян имеют возможность отложить 10% доходов, пятую часть доходов (20%) могут позволить себе сберегать только 14% опрошенных. По мнению 42% респондентов, 500 тыс. руб. и выше — достаточная сумма для сбережений.

Чаще всего россияне начинают откладывать доходы, опасаясь непредвиденных обстоятельств (54%). Еще 33% опрошенных в качестве причины для формирования накоплений называют потерю работы, 30% — потребность в лечении. 26% считают необходимым копить деньги, чтобы отправиться в путешествие, 19% — для покупки жилья, 17% хотят потратить их на подарки близким людям.

О том, как измеряется склонность к сбережениям в России,— в материале «Ъ» «Денег нет, мы их все сэкономили».

Милена Костерева