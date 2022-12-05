Денег нет, мы их все сэкономили

Расхождения в цифрах всегда повод насторожиться, однако всеобщее недоверие к любой статистике, в первую очередь социологической, основанной на такого рода расхождениях, лишает нас главного преимущества этой неоднородности — возможности стереоскопического наблюдения реальности. Последний пример этого ряда автору довелось наблюдать в ходе организованной “Ъ” в прошлую пятницу региональной конференции «Регионы России: итоги года и перспективы развития» в роли модератора, довольно интересной, поскольку, как выяснилось, региональная «оптика» дает необычную и очень неоднородную картину спада / рецессии / кризиса в экономике РФ с марта 2022 года. Возможно, дело именно в оптике: в иной роли я бы и пропустил слайд на презентации GR-директора ВЦИОМа Игоря Родина, который описывал результаты вполне рядового и регулярного опроса населения о предпочтениях в сбережениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Те, кто интересовался, например, ситуацией с инфляционными ожиданиями в РФ (а их замеряет для Банка России ежемесячно компания инФОМ), знакомы с постоянными расхождениями их у групп со сбережениями и без них. Постоянно за соотношением численности этих групп мало кто следит, «навскидку» уже много лет они соотносились как 30–35% имеющих сбережения (вернее, декларирующих это) и 60–65% людей без сбережений. Между тем в сентябрьском опросе ВЦИОМа с почти не отличающимися от инФОМ вопросом и аудиторией лишь 43% опрошенных сообщили об отсутствии сбережений и 53% — о наличии (3% затруднились или отказались ответить). Удивившись, я проверил последние оценки инФОМ: нет, все верно, в этом опросе для ЦБ 62% опрошенных уверенно сообщили, что сбережений у них нет, 35% — что есть, 4% уклонились от ответа.

Соотношение это важно, разница критична — можно было бы заняться поиском того, кто неправ, было бы глупо, но весело. Можно было бы также удовлетвориться социологической банальностью: любая разница в дизайне опроса (вплоть до запятой в опроснике) сильно и малопредсказуемо влияет на результаты, десятки параллельных опросов о сбережениях в РФ с 2001 года дают совершенно разные цифры. И это повод смотреть другие цифры из тех же опросов и изучать динамику. В опросе ВЦИОМа, например, меня поразили готовность населения РФ сберегать в гонконгском долларе (1% аудитории, в евро — 3%, в долларе — 8%: вы видели когда-нибудь гонконгский доллар?), а также региональное распределение — сберегать готовы более всего жители Уральского и Южного федеральных округов, но не Центрального федерального округа. А внимательное изучение опросов ВЦИОМа интереснее всего динамикой оценки населением того, какую сумму считать сбережениями. На фоне стагнации реальных доходов в опросах для ЦБ сильно падает доля тех, кто считает сбережениями менее 80 тыс. руб., и стремительно растет число тех, кто считает, что сбережения начинаются от 150 тыс. руб. Это уже похоже на содержательный, хотя сложный и неочевидный ответ.