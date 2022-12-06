В Пекине ослабили антиковидные ограничения после прошедших в Китае протестов

Власти Пекина с сегодняшнего дня, 6 декабря, ослабили ряд мер, действующих в городе из-за коронавируса. Теперь в китайской столице, в частности, не нужен ПЦР-тест при входе в супермаркеты, коммерческие здания и некоторые общественные места. Достаточно будет отсканировать QR-код в специальном приложении.

Решение о смягчении мер приняла городская группа по профилактике и контролю эпидемии COVID-19, о чем сообщило центральное телевидение КНР. Также было отменено требование о предъявлении ПЦР-теста при входе в жилые комплексы. Постоянные жильцы могут не сканировать QR-код на входе.

Сертификат об отрицательном ПЦР-тесте по-прежнему нужен для входа в интернет-кафе, бары и ночные клубы, сауны, караоке-клубы, тренажерные залы, места общественного питания. Тест должен быть сдан не позднее чем за 48 часов, передает «РИА Новости».

По данным Reuters, власти Китая завтра, 7 декабря, могут объявить о десяти новых общенациональных мерах по смягчению ограничений. Какие конкретно послабления планируются, не уточняется.

В конце ноября в Китае, где действует политика «нулевой терпимости» к распространению коронавируса и очень жесткие ковидные ограничения, начались массовые акции протеста. Они проходили в большинстве крупных городов, в том числе в Пекине. На этом фоне некоторые городские власти стали смягчать ограничительные меры из-за COVID-19.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Коронапротест вышел на улицы».

Лаура Кеффер