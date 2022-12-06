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Коммерсантъ FM
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В Пекине ослабили антиковидные ограничения после прошедших в Китае протестов

Власти Пекина с сегодняшнего дня, 6 декабря, ослабили ряд мер, действующих в городе из-за коронавируса. Теперь в китайской столице, в частности, не нужен ПЦР-тест при входе в супермаркеты, коммерческие здания и некоторые общественные места. Достаточно будет отсканировать QR-код в специальном приложении.

Решение о смягчении мер приняла городская группа по профилактике и контролю эпидемии COVID-19, о чем сообщило центральное телевидение КНР. Также было отменено требование о предъявлении ПЦР-теста при входе в жилые комплексы. Постоянные жильцы могут не сканировать QR-код на входе.

Сертификат об отрицательном ПЦР-тесте по-прежнему нужен для входа в интернет-кафе, бары и ночные клубы, сауны, караоке-клубы, тренажерные залы, места общественного питания. Тест должен быть сдан не позднее чем за 48 часов, передает «РИА Новости».

По данным Reuters, власти Китая завтра, 7 декабря, могут объявить о десяти новых общенациональных мерах по смягчению ограничений. Какие конкретно послабления планируются, не уточняется.

В конце ноября в Китае, где действует политика «нулевой терпимости» к распространению коронавируса и очень жесткие ковидные ограничения, начались массовые акции протеста. Они проходили в большинстве крупных городов, в том числе в Пекине. На этом фоне некоторые городские власти стали смягчать ограничительные меры из-за COVID-19.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Коронапротест вышел на улицы».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Как Китай протестовал против политики нулевой терпимости к коронавирусной

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По информации AP, акции протеста прошли как минимум в 50 университетах Китая

По информации AP, акции протеста прошли как минимум в 50 университетах Китая

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протесты начались после того, как 10 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антиковидных ограничений

Протесты начались после того, как 10 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антиковидных ограничений

Фото: Reuters / Tyrone Siu

На видео из соцсетей видны столкновения с полицией в некоторых городах

На видео из соцсетей видны столкновения с полицией в некоторых городах

Фото: Reuters / Thomas Peter

По информации AP и Reuters, китайские власти удаляют сообщения о массовых акциях в социальных сетях, поэтому сейчас невозможно подсчитать их точное число или количество протестующих

По информации AP и Reuters, китайские власти удаляют сообщения о массовых акциях в социальных сетях, поэтому сейчас невозможно подсчитать их точное число или количество протестующих

Фото: Reuters / Josh Horwitz

В Пекине протестующие собрались в районе Чаоян. Они требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования

В Пекине протестующие собрались в районе Чаоян. Они требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протестующие несли в руках чистые листы бумаги, которые считаются символом акций неповиновения студентов в Китае, а также зажженные свечи и фонарики

Протестующие несли в руках чистые листы бумаги, которые считаются символом акций неповиновения студентов в Китае, а также зажженные свечи и фонарики

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время акции протеста собравшиеся пели национальный гимн и выкрикивали политические лозунги

Во время акции протеста собравшиеся пели национальный гимн и выкрикивали политические лозунги

Фото: Reuters / Thomas Peter

Новые антиковидные меры приняли в ноябре, когда в Китае ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Для борьбы с пандемией власти ввели в некоторых регионах строгие локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест

Новые антиковидные меры приняли в ноябре, когда в Китае ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Для борьбы с пандемией власти ввели в некоторых регионах строгие локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время акции протеста в Пекине полиция блокировала подходы к набережной и перекрыла часть улиц

Во время акции протеста в Пекине полиция блокировала подходы к набережной и перекрыла часть улиц

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время протестов в Шанхае полицейские выставили оцепление и не пропускали автотранспорт

Во время протестов в Шанхае полицейские выставили оцепление и не пропускали автотранспорт

Фото: Reuters / Thomas Peter

На многих плакатах написано: «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября»

На многих плакатах написано: «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября»

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протестующие в Пекине

Протестующие в Пекине

Фото: Reuters / Thomas Peter

Акция протеста в Гонконге

Акция протеста в Гонконге

Фото: Reuters / Tyrone Siu

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По информации AP, акции протеста прошли как минимум в 50 университетах Китая

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протесты начались после того, как 10 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антиковидных ограничений

Фото: Reuters / Tyrone Siu

На видео из соцсетей видны столкновения с полицией в некоторых городах

Фото: Reuters / Thomas Peter

По информации AP и Reuters, китайские власти удаляют сообщения о массовых акциях в социальных сетях, поэтому сейчас невозможно подсчитать их точное число или количество протестующих

Фото: Reuters / Josh Horwitz

В Пекине протестующие собрались в районе Чаоян. Они требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протестующие несли в руках чистые листы бумаги, которые считаются символом акций неповиновения студентов в Китае, а также зажженные свечи и фонарики

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время акции протеста собравшиеся пели национальный гимн и выкрикивали политические лозунги

Фото: Reuters / Thomas Peter

Новые антиковидные меры приняли в ноябре, когда в Китае ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Для борьбы с пандемией власти ввели в некоторых регионах строгие локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время акции протеста в Пекине полиция блокировала подходы к набережной и перекрыла часть улиц

Фото: Reuters / Thomas Peter

Во время протестов в Шанхае полицейские выставили оцепление и не пропускали автотранспорт

Фото: Reuters / Thomas Peter

На многих плакатах написано: «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября»

Фото: Reuters / Thomas Peter

Протестующие в Пекине

Фото: Reuters / Thomas Peter

Акция протеста в Гонконге

Фото: Reuters / Tyrone Siu

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