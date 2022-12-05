Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах из маткапитала на детей до трех лет

Закон, предусматривающий выплату ежемесячного пособия из средств материнского капитала для семей с низким доходом (с детьми до трех лет), был подписан президентом России Владимиром Путиным. Действие закона распространится на семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года. Пособие будет назначаться на каждого ребенка младше трех лет в малоимущих семьях.

21 ноября президент подписал закон о едином пособии для беременных женщин с низким доходом (с детьми до 17 лет). Они могут претендовать на пособие, которое составит от 50% до 100% размера регионального прожиточного минимума. На реализацию этой меры соцподдержки из бюджета было выделено 1,7 трлн руб.

Программа материнского капитала действует в России с 1 января 2007 года — одной из ее целей является увеличение рождаемости в стране. В ноябре Владимир Путин объявил о продлении программы на срок до конца 2026 года.

О соцподдержке малоимущих семей в России — в материале «Ъ» «Пособия от бедности».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...