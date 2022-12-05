Путин подписал закон о ежемесячных выплатах из маткапитала на детей до трех лет

Закон, предусматривающий выплату ежемесячного пособия из средств материнского капитала для семей с низким доходом (с детьми до трех лет), был подписан президентом России Владимиром Путиным. Действие закона распространится на семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года. Пособие будет назначаться на каждого ребенка младше трех лет в малоимущих семьях.

21 ноября президент подписал закон о едином пособии для беременных женщин с низким доходом (с детьми до 17 лет). Они могут претендовать на пособие, которое составит от 50% до 100% размера регионального прожиточного минимума. На реализацию этой меры соцподдержки из бюджета было выделено 1,7 трлн руб.

Программа материнского капитала действует в России с 1 января 2007 года — одной из ее целей является увеличение рождаемости в стране. В ноябре Владимир Путин объявил о продлении программы на срок до конца 2026 года.

О соцподдержке малоимущих семей в России — в материале «Ъ» «Пособия от бедности».

Андрей Сапожников