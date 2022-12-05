«Эко-культура» зашла с помидорами

Один из крупнейших инвесторов в российский АПК — холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова и Ирины Ашиновой — начал работать на площадях обанкротившегося ООО «Тепличный комплекс “Агропарк”». Компания управляла одними из крупнейших в регионе теплиц площадью свыше 10 га, но оказалась в кризисе из-за аварии и приостановления финансирования со стороны кредитора — Россельхозбанка. Региональные власти утверждают, что «Эко-культура» уже выкупила теплицы в собственность, но в самой компании заверили: одна из ее структур только арендовала площади, а приобретать их пока не планирует. Эксперты отмечают, что арендатор в рамках банкротства не получает ни преимуществ, ни обременений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У крупного тепличного актива под Курском меняется собственник

Фото: Олег Харсеев У крупного тепличного актива под Курском меняется собственник

Фото: Олег Харсеев

В конце прошлой недели правительство Курской области сообщило о «возобновлении работы» тепличного комплекса «Курский», который «вошел в центральный дивизион агропромышленного холдинга "Эко-культура"». Сообщение было распространено по итогам визита на предприятие регионального министра сельского хозяйства Ивана Музалева. «Некоторое время этот комплекс был в режиме простоя. В сентябре сменился собственник, и предприятие начало новый производственный цикл, который станет непрерывным и круглогодичным. На рабочие места вернулись около 80% сотрудников, которые трудились здесь ранее»,— сообщили в ведомстве.

По словам гендиректора тепличного комплекса «Курский» Валерия Ковалева, «восстановить все производственные процессы и запустить предприятие, которое прошло через банкротство,— это была большая и трудная работа»: «Совместно с администрацией области, банком-партнером, холдингом и другими структурами мы справились и уверены, что посеянные сегодня семена томата сорта "мерлис" дадут хороший урожай». Первый урожай компания планирует собрать в марте.

Ранее тепличный комплекс управлялся ООО ТК «Агропарк» (подконтрольно АО «Тирус» Сергея Кучерявенко), которое с сентября находится в процедуре конкурсного производства. Топ-менеджмент компании утверждал, что сначала по неизвестным причинам Россельхозбанк приостанавливал финансирование, что, по словам представителей «Агропарка», привело к вводу теплиц в эксплуатацию в 2015 году со множеством недоделок.

В феврале 2019-го «Агропарк» анонсировал проведение модернизации и возможное строительство второго аналогичного комплекса. Компания подготовила документацию, которая в июне 2019-го была передана в Россельхозбанк. Но тот якобы затянул принятие решения о финансировании. В декабре 2019-го из-за высокой концентрации фитотоксичных газов (сопутствующие продукты сгорания природного газа низкого качества) произошло отравление растений и, как следствие, падение урожайности всего зимнего производственного цикла, после чего в компании началась процедура банкротства.

Первый вице-президент «Эко-культуры» Мария Бочарова вчера рассказала «Ъ-Черноземье», что сейчас имущество ООО ТК «Агропарк» «арендуется организацией, входящей в структуру группы компаний "Эко-культура"»: «В настоящее время "Эко-культура" не рассматривает вопрос приобретения имущества ООО ТК "Агропарк"».

Напомним, еще в 2021 году основной и залоговый кредитор — Россельхозбанк — через суд требовал от «Агропарка» согласовать передачу в аренду залогового имущества комплекса. Но кому именно, в документах суда никогда не пояснялось. До этого мощности арендовало ООО «Томат групп», которое Россельхозбанк подозревал в аффилированности с владельцами сельхозкомпании и заявлял о том, что деньги от аренды якобы не поступают на счета «Агропарка».

По данным Kartoteka.ru, в структуре «Эко-культуры» появилось юрлицо, которое может использоваться для работы на курском активе,— ООО «Тепличный комплекс “Курский”», на 100% принадлежащее головному ООО «Эко-культура». Такое название оно носит именно с сентября 2022 года, а до этого назвалось «Тепличный комплекс "Пикалевский"» (компания зарегистрирована в городе Пикалево Ленинградской области и пока декларирует выручку в пределах 3 млн руб.).

«Эко-культура» в рамках банкротства «Агропарка» действительно не принимала мер по выкупу активов. Заявлений о замене основного кредитора в реестре требований ООО ТК «Агропарк» пока не подавалось. Не были объявлены ни одни торги по продаже имущества компании. Более того, 19 октября, уже после заявленной властями «смены собственника», конкурсный управляющий «Агропарка» Кристина Пономаренко опубликовала инвентаризационную опись основных средств ООО, согласно которой у компании в собственности находятся здания, сооружения и оборудование общей стоимостью (по данным бухучета) почти 3,14 млрд руб.

В Россельхозбанке вчера не ответили на запрос «Ъ-Черноземье». Кристина Пономаренко также не отвечала на звонки и сообщения «Ъ-Черноземье».

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина считает, что предположения о смене собственника могло спровоцировать решение арбитражного суда Москвы (вступившее в силу в мае), которым было удовлетворено заявление Россельхозбанка к головному для «Агропарка» АО «Тирус» о взыскании задолженности в 222 млн руб. и об обращении взыскания на доли «Тируса» (69 и 30%) в «Агропарке». При этом доли «Тируса» с торгов тоже еще не продавались.

Без согласования с Россельхозбанком как залоговым кредитором договор аренды вряд ли был бы заключен, подчеркивает гендиректор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко: «Заключение договора аренды без собрания кредиторов возможно, но Россельхозбанк без своего согласования вряд ли допустил бы это».

Если вопрос о заключении договора аренды не выносился на собрание кредиторов, согласование происходит через конкурсного управляющего, который будет учитывать интересы кредиторов, напоминает член ассоциации юристов России Александра Обрывко. При этом арендатор не будет иметь никакого преимущества, если захочет выкупить активы на торгах, подчеркнула она.

Олег Мухин