По четверти в одни руки

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Намерения правительства разрешить торговым сетям превышать долю в 25% рынка для покупки конкурентов вызвали серьезное беспокойство поставщиков продуктов. Крупнейшие отраслевые объединения предупредили премьера Михаила Мишустина, что даже будучи временной такая мера грозит монополизацией розницы, негативно скажется на ассортименте и ценах. Аналитики считают риски обоснованными, но допускают снятие ограничения в экстраординарных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращением производителей продуктов к премьеру Михаилу Мишустину от 19 мая с просьбой не отменять запрет на расширение торговых сетей при достижении 25% рынка на определенной территории. Среди подписавших письмо — руководители «Руспродсоюза», Национальной мясной ассоциации, «Рыбного союза», Масложирового союза, Национального союза хлебопечения, Ассоциации производителей пива. В правительстве подтвердили “Ъ” получение обращения.

О намерении правительства до 2023 года приостановить действие ограничения по доле 25% для ритейлеров господин Мишустин объявил 18 мая. Это должно поддержать компании, желающие расширить бизнес за счет появившихся на рынке активов, в том числе если иностранные собственники решат закрыть бизнес в РФ.

Но у поставщиков инициатива вызывает «серьезную обеспокоенность». Как сказано в их письме, за шесть лет доля X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») выросла с 6,4% до 12,7%, «Магнита» — с 6,8% до 9,9%, а всего сетевого ритейла — с 51% до 68,6%. Дальнейшее усиление доминирования сетей и снижение конкуренции грозит ограничением доступа для поставщиков, сокращением ассортимента, перераспределением дохода в цепочке от «поля до прилавка» в пользу крупнейших сетей, сказано в обращении. Кроме того, говорится в письме, от доли сетей зависит уровень цен. В 2021 году на 745 территориях, где отдельные сети занимали более 25% рынка, стоимость муки, хлеба и мяса на 10% превышала уровень территорий, где признаков доминирующего положения не было, пишут авторы со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что существующие ограничения по доминированию сетей уже «достаточно гуманные» и вместо разрешения на укрупнение уже больших игроков лучше дать возможность расширения небольшим и средним сетям. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков опасается, что «временная» мера навсегда перекроит розницу в сторону доминирования сетей, которые и так «пишут под себя» договоры поставки. Для отрасли важен приход новых инвесторов и сохранение конкуренции как залог оптимизации цен на полке, указывает он. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин согласен, что разрешение на превышение доли в 25% «развяжет руки» крупнейшим сетям, которые станут диктовать поставщикам условия листинга. По его мнению, такие сделки в ритейле должны по-прежнему согласоваться с предписаниями ФАС.

Из крупных иностранных продуктовых сетей об уходе из России объявила пока финская Prisma, которая управляет 16 супермаркетами в Санкт-Петербурге. На рынке считают, что активы Prisma интересуют X5, чья доля в городе может превышать 25%. В Prisma заявили “Ъ”, что план завершения работы еще прорабатывается. В X5, а также «Магните» и «Ленте» на вопросы “Ъ” не ответили. В Минпромторге заявили “Ъ”, что не видят каких-либо рисков, так как снятие ограничения распространяется только на сделки по покупке иностранных сетей, которые собираются уходить из РФ. В ФАС комментарий не предоставили.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов согласен, что снижение конкуренции среди ритейлеров грозит ростом цен для потребителей и ухудшением условий для поставщиков, а повышение стоимости продуктов может быть одним из способов вернуть инвестиции в покупку конкурентов. Но, добавляет он, сегодня российская экономика находится в экстраординарной ситуации. Как отмечает господин Ибрагимов, закрытие любой из крупных сетей также отрицательно скажется на поставщиках и потребителях, а купить такой бизнес смогут только действующие лидеры рынка.

Анатолий Костырев