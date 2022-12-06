Творческий проект Перемещение

Красноярский Фонд развития искусства имени Дмитрия Хворостовского в течение трех лет реализует в нашем городе образовательную программу для студентов творческих специальностей. В рамках программы Фонд оказывает финансовую и организационную поддержку образовательным учреждениям культуры и искусства Красноярская и края, финансируя приглашение ведущих специалистов для работы с преподавателями и студентами, направление на летние практики (в т.ч. копийные практики в Эрмитаже для студентов художественного факультета СГИИ) и участие в медийных проектах.
В юбилейный для Дмитрия Хворостовского год Фонд пригласил в Красноярск одного из самых ярких художников современности, графика, скульптора, выпускника Красноярского государственного художественного института (н.вр. Сибирский государственный институт искусств им. Д. А. Хворостовского) – Алима Пашт-Хана с творческим проектом «Перемещение».
В рамках проекта пройдут мастер-классы, творческие встречи и лекции.
8 декабря в 17:30 в зале «Modern» СГИИ имени Д. А. Хворостовского (пр. Мира, 98) откроется выставка художника «Модуляция», посвященная его 50-летию.
«Алим художник многословный. Ему недостаточно высказывания в одном художественном произведении, ему нужен некий рассказ, не всегда сюжетный, но динамично развивающийся в рамках данного вида изобразительного искусства. Творчество Алима Пашт-Хана не стоит на месте, его развитие обусловлено мобильностью автора, его активностью в поисках воплощения фонтанирующих идей, поисков форм и материалов, выражающих замысел», – отмечают специалисты.
Выставка будет открыта для посещения: 08.12.2022 – 31.12.2022г.
Вход бесплатный
Во время проведения творческого проекта будут происходить масштабные перемещения:
- во времени и пространстве традиционных и современных культур: российской, кабардино-балкарской, немецкой;
- в художественном пространстве Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, Отделении Урала, Сибири, Дальнего Востока Российской академии художеств, в залах Сибирского федерального университета;
- в интеллектуальном и духовном пространстве профессиональных и любительских аудиторий (студенты специальности графика, живопись, скульптура и искусствоведения, магистры различных специальностей, стажеры творческих мастерских, молодые художники, ценители искусства).
Мастер-классы и лекции будут проводиться для профессиональных слушателей: студентов и преподавателей.
Также красноярцев приглашают на открытые творческие встречи с художником:
9 ДЕКАБРЯ
14:30-19:00 Творческая встреча с Германом Суфадиновичем Паштовым (отцом художника) и Алимом Пашт-Ханом «Искусство эстампа».
Где: РАХ / Отделении Урала, Сибири и Дальнего Востока (Красноярский рабочий, 197, ост. Предмостная площадь)
13 ДЕКАБРЯ
16:00-18:00 Творческая встреча Алима Пашт-Хана
«Самая большая ваза в Европе и другие практики современного искусства»
В программе: показ фильма, живое обсуждение проблем современного искусства.
Где: Зал «Modern» / СГИИ имени Д.Хворостовского (пр.Мира, 98)
Для получения подробной информации о выставке, мастер-классах:
Елена Городецкая
Пресс-служба Красноярского Фонда развития искусств имени Дмитрия Хворостовского
+7(908)2123239
Алим Пашт-Хан – выпускник Красноярского государственного художественно института, прошел стажировку в творческой мастерской графики РАХ, с успехом окончил аспирантуру по специальностям «график», «скульптура» и «медиа-арт» в художественной академии Германии. Мастер удостоен золотой и серебряной медалей Российской академии художеств, лауреат многих международных конкурсов и участник всемирных выставок в разных видах искусства. Художник виртуозно владеет разными техниками графики, скульпторы, создает медиа-объекты анимации и видеоинсталляции. Он автор самой высокой фарфоровой вазы в мире «Арура» (Музей Лёйхтенбург, Тюрингия, Германия). Альбом его литографий «Фоглиано» находится в Штутгартской государственной галерее (Германия). Серия фарфоровых работ «Семья» удостоена серебряного приза на всемирной выставке-конкурсе в Южной Корее и находится в музее фарфора города Ичхон. Видеоинсталляция «Мутаре» отмечена премией жюри Международного фестиваля «Cynet-art 2008» по медиа-арт в Дрездене. Скульптура «Звездный камень», установлена в Атажукинском саду города Нальчика КБР.
Отец – Герман Суфадинович Паштов, советский и российский график, живописец, художник. Народный художник РФ, академик РАХ, профессор. Основатель и руководитель школы ксилографии Германа Паштова. Член Союза художников СССР и России с 1967 года. Член союза журналистов СССР и России с 1975 года. В 1989 году уехал в Красноярск, чтобы возглавить творческую мастерскую книжной графики в недавно созданном Красноярском государственном художественном институте. В 1998 году создал «Красноярскую школу ксилографии Германа Паштова», которая является единственным в России объединением более 50 художников-граверов.