Творческий проект Перемещение

Красноярский Фонд развития искусства имени Дмитрия Хворостовского в течение трех лет реализует в нашем городе образовательную программу для студентов творческих специальностей. В рамках программы Фонд оказывает финансовую и организационную поддержку образовательным учреждениям культуры и искусства Красноярская и края, финансируя приглашение ведущих специалистов для работы с преподавателями и студентами, направление на летние практики (в т.ч. копийные практики в Эрмитаже для студентов художественного факультета СГИИ) и участие в медийных проектах.



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В юбилейный для Дмитрия Хворостовского год Фонд пригласил в Красноярск одного из самых ярких художников современности, графика, скульптора, выпускника Красноярского государственного художественного института (н.вр. Сибирский государственный институт искусств им. Д. А. Хворостовского) – Алима Пашт-Хана с творческим проектом «Перемещение».

В рамках проекта пройдут мастер-классы, творческие встречи и лекции.

8 декабря в 17:30 в зале «Modern» СГИИ имени Д. А. Хворостовского (пр. Мира, 98) откроется выставка художника «Модуляция», посвященная его 50-летию.

«Алим художник многословный. Ему недостаточно высказывания в одном художественном произведении, ему нужен некий рассказ, не всегда сюжетный, но динамично развивающийся в рамках данного вида изобразительного искусства. Творчество Алима Пашт-Хана не стоит на месте, его развитие обусловлено мобильностью автора, его активностью в поисках воплощения фонтанирующих идей, поисков форм и материалов, выражающих замысел», – отмечают специалисты.

Выставка будет открыта для посещения: 08.12.2022 – 31.12.2022г.

Вход бесплатный

Во время проведения творческого проекта будут происходить масштабные перемещения:

во времени и пространстве традиционных и современных культур: российской, кабардино-балкарской, немецкой;

в художественном пространстве Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, Отделении Урала, Сибири, Дальнего Востока Российской академии художеств, в залах Сибирского федерального университета;

в интеллектуальном и духовном пространстве профессиональных и любительских аудиторий (студенты специальности графика, живопись, скульптура и искусствоведения, магистры различных специальностей, стажеры творческих мастерских, молодые художники, ценители искусства).

Мастер-классы и лекции будут проводиться для профессиональных слушателей: студентов и преподавателей.

Также красноярцев приглашают на открытые творческие встречи с художником:

9 ДЕКАБРЯ

14:30-19:00 Творческая встреча с Германом Суфадиновичем Паштовым (отцом художника) и Алимом Пашт-Ханом «Искусство эстампа».

Где: РАХ / Отделении Урала, Сибири и Дальнего Востока (Красноярский рабочий, 197, ост. Предмостная площадь)

13 ДЕКАБРЯ

16:00-18:00 Творческая встреча Алима Пашт-Хана

«Самая большая ваза в Европе и другие практики современного искусства»

В программе: показ фильма, живое обсуждение проблем современного искусства.

Где: Зал «Modern» / СГИИ имени Д.Хворостовского (пр.Мира, 98)

Для получения подробной информации о выставке, мастер-классах:

Елена Городецкая

Пресс-служба Красноярского Фонда развития искусств имени Дмитрия Хворостовского

+7(908)2123239